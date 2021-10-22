دعاء سهيل: الحالة النفسية عامل أساسي في زيادة وزن الجسم

قالت الدكتور دعاء سهيل، خبيرة تغذية، الحاصلة على دكتوراه في التغذية العلاجية في جامعة نيوكاسل ببريطانيا، إن هناك 3 أجهزة مسؤولة عن الحرق داخل الجسم، هم الغدة الدرقية والرحم والمرارة، مشددة على أن التقدم في السن يتسبب في حدوث مشاكل في الحرق.



وأضافت دعاء سهيل خلال لقائها مع برنامج "مش بالحجم" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الحالة النفسية تؤثر بقوة على هرمونات الجسم، ما يتسبب في حدوث سمنة ونحافة.

وأوضحت خبيرة التغذية، أن الشخص الذي يتمتع بجسم رشيق لديه مناعة قوية، مشيرة إلى أن أجهزة الجسم من المستحيل أن تقوم بمهامها على أكمل وجه في ظل وجود الخلايا الدهنية، خاصة في منطقة البطن.





وفي تصريح سابق: قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الدراسات العلمية كشفت مؤخرا أن السمنة سبب أساسي للإصابة بالسرطان وتؤثر على العظام، سيولة الدم وتآكل العضلات والعظام وتسبب الشيخوخة المبكرة.



وأضافت دعاء سهيل، خلال استضافتها ببرنامج بنت البلد، تقديم الفنانة نشوي مصطفي والمذاع عبر فضائية صدى البلد2، أن الوجبات السريعة مضرة للغاية لاحتوائها على الزيوت المهدرجة والسعرات الحرارية المرتفعة، التى تزيد فرص الإصابة بالضغط والسكرى.



وأشارت إلى أن الكورس العلاجى الذي تتبعه مع مرضى السمنة يعتمد على كورس البيستا والذى يحتوى على أعشاب طبيعية وعناصر فيتامين سى، الزنك، والأناناس، خاصة أنه حارق للدهون ومنظم جيد لحركة الأمعاء ويحتوى على فيتامينات عديدة.