لقاء خاص يجمع فان دام بـ رونالدينيو في باريس |شاهد

شارك نجم أفلام الأكشن، العالمي، جان كلود فان دام، متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهر النجم العالمي في الصورة برفقة البرازيلي رونالدينيو لاعب برشلونة السابق وعلق عليها: وقت رائع في باريس مع ronaldinho 😁👊🏼💪🏼 jc"

أحدث الأفلام التي شارك بها النجم فان دام كانت العام الماضي بمشاركته بالفيلم الأمريكي "We Die Young" وشاركه في بطولته ديفيد كاستنيدا، جاري بيدل وجوزيف لونج، والفيلم من تأليف وإخراج ليور جيلر.



وسرد الفيلم قصة صبي يدعى لوكاس يبلغ الرابعة عشر من عمره، وينخرط في حياة العصابات بواشنطن لكنه يقرر ألا يسلك شقيقه الأصغر صاحب العشر أعوام نفس الطريق، حتى تسنح فرصة كبيرة في اﻷفق له حينما يسكن في جواره محاربًا قادمًا من أفغانستان ويساعده.