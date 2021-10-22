أهلي 2006 يفوز على إنبي ٢-١ في بطولة الجمهورية

نجح فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 في الفوز على ضيفه إنبي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فتحي مصطفى.

الدفاع: حسام عادل - أحمد عابدين - أمير علاء - عبد الله طاهر.

الوسط: يوسف إسلام - إبراهيم عادل - هشام مصطفى - عمر معوض - عمار وليد.

الهجوم: يوسف السيد.

افتتح عمر معوض التسجيل لـ«أهلي 2006» في الدقيقة ٣٢ بهدف رائع من تسديدة مقصية خلفية، لينتهي معها الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني شارك محمد رضا بدلًا من إبراهيم عادل، وعمر زكريا بدلًا من عمر معوض، ومحمد أحمد سعد «شيبة» بدلًا من عمار وليد.

وشهدت المباراة تعرض يوسف السيد مهاجم الأهلي للطرد، وكذلك تعرض مالك آدم لاعب إنبي للطرد بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ونجح إنبي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة ٨١، قبل أن ينجح البديل «شيبة» في تسجيل هدف الفوز للأهلي في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، بعد مروره من حارس المرمى والتسديد في الشباك الفارغة، ليفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2006» رصيده إلى ٩ نقاط، من ٣ مباريات بالعلامة الكاملة، بعدما فاز على الشرقية للدخان في الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز في الجولة الثانية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز اليوم على إنبي بهدفين لهدف، مسجلًا ١٠ أهداف، مقابل ٣ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2006 كلا من سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، وأحمد عبد الرؤوف مدربًا عامًّا، ومحمد فتوح مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، وفجر الإسلام رفعت مخطط أحمال، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.