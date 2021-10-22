محمد صلاح: أود البقاء في ليفربول حتى آخر يوم في مسيرتي

أكد محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، أنه يرغب في الاستمرار بالنادي، لكن الأمر ليس بيده، مشيرًا إلى أنه لن يقدر على اللعب أمام “ الريدز” حال مغادرته للفريق."

وقال محمد صلاح في حوار لشبكة “سكاي سبورتس”:"إذا سألتني، فأنا أحب أن أبقى في ليفربول حتى اليوم الأخير من مسيرتي الكروية."

وأضاف:" تجديد عقدي؟ لكن لا يمكنني قول الكثير عن ذلك، إنه ليس في يدي.. الأمر يعتمد على ما يريده النادي وليس عليً."

وعند سؤاله عما إذا يوجد نادي يرغب في اللعب له في المستقبل حال رحيله عن ليفربول، قال:"في الوقت الحالي لا أستطيع أن أرى نفسي ألعب ضد ليفربول، ومن شأن ذلك أن يجعلني حزينا، إنه أمر صعب ، لا أريد أن أتحدث عنه ، لكنه سيجعلني حزينًا حقًا."