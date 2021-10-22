عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كابتن الزعتري يفوز بالنجمة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي عربي بـ الجونة

كابتن الزعتري
كابتن الزعتري

واصل الفيلم المصري كابتن الزعتري حصده للجوائز حيث فاز بجائزة النجمة الذهبية كأفضل فيلم وثائقي عربي في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائى.

واهدى المخرج والمنتج علي العربي الجائزة للاجئي العالم كلهم ولبطلي فيلمه الذين منحوه وقتهم ولداعميه معنويا وفنيا.


واهدت آية دوارة بروديوسر الفيلم الجائزة لصانعات السينما ولابنتها ولزوجها.

 

الفيلم المصري كابتن الزعتري 

كان الفيلم قد حصل منذ عدة أيام  على جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل فيلم عالمى وثائقى طويل  من مهرجان هوت سبرينجز للأفلام الوثائقية وهو واحد من المهرجانات المؤهلة لترشيحات الأوسكار.


وسيتم عرضه   تجاريا قريبا  في دور العرض المصرية والعربية.


الفيلم الذي أخرجه الشاب المصري علي العربي بعد رحلة دامت ست سنوات كاملة في صناعة العمل تنقل فيها العربي بين القاهرة وبين ايام تصويره في مخيم الزعتري بالاردن مع شابين صغيرين هربا من المذابح المتتاللية بدرعا في عام 2013 ويحملان بين جنباتهما الرغبة في إحتراف كرة القدم.
الفيلم الذي شهد العديد من المشاركات الدولية والاشادات العالمية بداية منن عرضه العالمي الأول بمهرجان صاندانس.

ويتناول الفيلم قصة حقيقية. لمحمود داغر (23 عاما وبطل الفيلم الاخر فوزي رضوان قطاميش وحلمهما باللعب للمنتخب السوري لكرة القدم والاحتراف الفيلم قدمهما كبطلين طبيعيين لهما انكسارات ونجاحات واخفاقات واحلام لكنهما يسعيان بكل قوة للنجاح انه فيلم مشوق وملئ بكل عوامل الجذب رغم كوهه فيلما وثائقيا لكنه يستطيع منافسة الافلام الروائى عرضه التجاري لما يحتويه من معاني واحداث مشوقة وايقاع متدفق وسريع لا يمكن ان تشعر معه ولو للحظة واحدة بالملل.  
انه عبارة عن وثيقة واقعية لأحلام وأمال وتطلعات اللاجئين


ويُعد مخيم الزعتري أكبر مخيم للاجئين السوريين في المملكة ويقع في محافظة المفرق (70 كلم شمال عمان) بالقرب من الحدود السورية ويؤوي نحو 80 ألف لاجئ.


ويستقبل الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمّان عدد الذين لجأوا إلى البلاد بنحو 1,3 مليون منذ اندلاع النزاع السوري في 2011. 

وعمل العربي، مخرج "كباتن الزعتري"، كمصور ومخرج في مناطق نزاعات وحروب في العديد من البلدان والمناطق مثل العراق وليبيا وكردستان.

ويقول "كان الوضع بالنسبة إلي مجرد إحصاءات وأرقام حتى تعاملت مع لاجئين ونازحين ومهاجرين ومصابين".

ويضيف "في 2013، قررت أن أغيّر زاوية التصوير بالتعرّف على تفاصيل حياة اللاجئين في الأماكن التي لجأوا إليها، وأتاحت لي جامعة الدول العربية زيارة 19 مخيما من بينها مخيم الزعتري".

بعد سنة من التصوير في المخيم، عرض العربي عشر دقائق من الفيلم على المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين في الأردن التي وافقت على دعمه وأعطته مساحة أكبر للحركة، وفق ما يقول.

ويتابع "الحياة في المخيم صعبة والمجتمع منغلق ومحافظ. مع الوقت تمكنت من اختراق صفوفهم واقتربت منهم وأسست علاقة صداقة مع الشباب ومع المكان والإدارة".

وكشف العربي أنه لم يكتب سيناريو للفيلم وأن التصوير تم "بأسلوب ارتجالي والقدر كان يقود تدفق الأحداث".

ويوضح أن ست سنوات من التصوير تُرجمت إلى 700 ساعة تم انتقاء 75 دقيقة منها، مضيفا "كثّفنا الأحداث قدر الإمكان وتنازلنا عن أشياء كثيرة قمنا بتوثيقها".

وكان العربي يمضي ستة أشهر في المخيم كل عام على مدار الأعوام الستة لاستكمال التصوير.

ويرى العربي أن العرض الإلكتروني أتاح فرصة لعدد أكبر من الجمهور لمشاهدة الفيلم في الولايات المتحدة.

وعن اللحظات الصعبة، يروي أنه تم القبض عليه أثناء مغادرته المخيم ذات يوم، إذ "ظن الحرس أنني لاجئ أحاول الهرب".

ويتذكر أن "مدير التصوير التصقت يده مرة بالكاميرا بسبب برودة الطقس وانخفاض الحرارة".

واختار موقع مجلة "فراييتي" المرجعية في السينما فيلم "كباتن الزعتري" في المركز الثاني ضمن قائمة لأفضل 15 فيلما عرضت ضمن فعاليات مهرجان صندانس. 

الفيلم نجح وببراعة في المزج بين الجودة الفنية والتشويق وجذ الجمهور واتوقع له أن يحقق نجاحا كبيرا عند عرضه جماهيريا. 
 

كابتن الزعتري كابتن فيلم الفيلم المصري كابتن الزعتري الجونة مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي

موضوعات متعلقة

القاهرة برلين أفضل فيلم عربي قصير بمهرجان الجونة

إلهام شاهين تقدم تكريم اسم الراحل وحيد حامد في ختام مهرجان الجونة

ولكنه الأنجح.. انتشال التميمي : مهرجان الجونة بدأ بحريقة وانتهى بحادث بشرى

ظهور لافت لـ فيفي عبده وابنتها بـ ختام مهرجان الجونة | شاهد

لفتة إنسانية | سميح ساويرس يوجه تحية لعمال مسرح الجونة

غاويين أفلام.. أحمد مالك وهدى المفتي ديو بأغنية في ختام مهرجان الجونة

محمد فراج يضبط فستان بسنت شوقي على السجادة الحمراء.. صور

شبه فطوطة.. ويجز بإطلالة غريبة في ختام الجونة السينمائي

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: نحن في حاجة إلى قراءة عصرية للسيرة النبوية المشرفة

الصحة السعودية تكشف حقائق بشأن الجرعة التنشيطية للقاح كورونا

الزمالك يستأنف تدريباته غدا استعدادا لإنبي

مشروع قانون المسئولية الطبية ..العقوبة وطريقة الشكوى حال تعرض المريض للضرر

حضور كبير في احتفالية نادي مدينتي للجولف للتوعية بسرطان الثدي .. و"بهية" توجه الشكر لطلعت مصطفى.. صور

تعرض وزير الثقافة الأسبق د. جابر عصفور لوعكة صحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

انخفاض أسعار الدواجن .. وزير الزراعة يزف بشرى للمواطنين |فيديو

جريمة في أتوبيس 17.. حكاية اغتصاب 4 ذئاب بشرية لفتاة العتبة.. نوستالجيا

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهاراً مائل للبرودة ليلًا.. والعظمى في القاهرة 27

مفيش بطانة| إطلالة جريئة لـ ريا أبي راشد بـ ختام الجونة السينمائي

الزمالك يدك شباك توسكر الكيني برباعية ويحسم بطاقة التأهل لـ أبطال إفريقيا

اتجاه لفرض رسم 100 جنيه سنويا على راديو السيارة

دوري أبطال أفريقيا .. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وتوسكر الكيني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدوين ليس الأول.. تاريخ السينما العالمية مع الموت الخاطئ يشعل السوشيال ميديا

بدء حفل اختتام مهرجان الجونة السينمائي .. صور

بعد تكرار حوادث الزلزال مؤخرا.. كيف تحمي نفسك من مخاطره؟

هاني رمزي يواصل تصوير "القاتل الذي أحبني" برفقة سهير رمزي.. صور

فيديو

بيعمل فينا حاجات وحشة.. جد يهتك عرض حفيديه بمساعدة زوجته .. فيديو جراف

فيديو جراف.. أرقام خيالية.. مسلسل لعبة الحبار يحقق 111 مليون مشاهدة في شهر

ملخص مهرجان الجونة.. قبلات وفستان حسن أبو الروس وكلب دارين حداد الأبرز| فيديو جراف

نادية كانت رايحة فرح أخوها.. حكاية عائلة ماتت في ميكروباص الدائرى الأوسطي .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

د. محمد عونى يكتب: تاريخ الأهلى في بطولة دورى أبطال افريقيا

بيري محمد تكتب: نانسى طمان.. أسطورة الجمباز المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ