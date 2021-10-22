جايز تحصل مفاجآت.. عمرو أديب عن ترشيح الخطيب لرئاسة الأهلي: ما أوعدكوش بمنافسة قوية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن محمود الخطيب تقدم اليوم للترشح لرئاسة النادي الأهلي لفترة رئاسية ثانية، مشيرا إلى أنه من اليوم وحتى آخر العام، هناك انتخابات فى أغلب الأندية المصرية.



وأضاف عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "اللي حصل النهاردة يخليني مقدرش أوعدكوا أوي إن هيكون فيه منافسة قوية فى تلك الانتخابات".



وأوضح: حتي تلك اللحظة لا يعرف اسم واضح على الساحة يفكر فى منافسة محمود الخطيب، معقبا: "معرفش ليه.. بس هو دا لغاية الآن.. كان ليا الشرف إني أكون المذيع الوحيد اللي قابلت الاتنين اللي كانوا بيتنافسوا بالانتخابات السابقة".



وأشار إلى أن المنافسة السابقة كانت قوية جدا، وأنه حتي اللحظة، المنافسات الواضحة هي تفاصيل بسيطة: "ليست من الأشياء التي تنذر بأننا أمام معركة كبيرة.. وجايز تحصل مفاجآت".

