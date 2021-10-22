أخبار الفن| مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس.. وبطانة ريا أبي راشد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، شملت مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس، بطانة ريا أبي راشد في مهرجان الجونة، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

نفت هند - ابنة الفنان الراحل سعيد صالح - ما تردد عن لسانها في الساعات الأخيرة حول طلبها تكريم لوالدها الراحل، مشيرة - عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - أن من نشر هذا الكلام هو منتحل لشخصيتها.

وكتبت هند سعيد صالح ، في منشورها عبر فيسبوك: «الكلام ده ماصدرش منى .. انا عندى اكاونت تويتر و مابستخدموش ولا بحب تويتر .. ابويا مش ناقص تكريم و انا عمرى ما اكتب كدة ولا اشحت عليه بالمنظر السخيف ده .. #سعيد_صالح مكانته كبيرة من غير مهرجانات و تكريمات مع احترامى للكل .. و نفس الكلام ده نزل عن لسان شيماء يونس شلبى و الاكيد انها ماقالتوش بردو .. اللى بيحصل للمرة العاشرة ده اسمه قلة ادب».

علم صدى البلد أن هناك مشكلة قد حدثت بين الفنان حسن أبو الروس والفنانة دينا الشربيني منذ أيام؛ خلال مهرجان الجونة السينمائي.

وبدأت المشكلة فور قيام زوجة حسن أبو الروس بإلغاء متابعته على انستجرام ؛ بسبب ظهوره مع دينا الشربيني.

لتحدث مشاجرة بينهما كبيرة على شاطئ الفندق ليلا ؛ حيث ارتفعت أصوتهم وحاول البعض تهدئة الأمور.

ظهرت مديرة التصوير العالمية - هالينا هتشينز - في مقطع فيديو قبل مقتلها برصاص النجم الأمريكي أليك بالدوين ، نشرته «هالينا» عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام قبل يومين، وظهرت فيه وهي تركب الخيل ضمن كواليس تصوير الفيلم التي قتلت فيه.

حالة كبيرة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية، بعد ظهور حساب عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر ينتحل شخصية الفنانة عبلة كامل ، وينشر صورًا ومعلومات مغلوطة عنها وعن عائلتها.

علق الممثل الأمريكي أليك بالدوين على الحادث المأساوي الذي تسبب فيه، وكانت نتيجته وفاة مديرة تصوير فيلمه الجديد، وإصابة المخرج في قدمه وإسعافه في المستشفى.

وقال أليك بالدوين في تغريدة له مساء اليوم عبر تويتر، إن قلبه مكسور وذلك بعد إطلاق النيران بالخطأ وتسببه في كارثة إنسانية في موقع تصوير فيلمه الجديد.

ظهرت الفنانة نجلاء بدر بفستان محتشم خلال فعاليات حفل ختام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، بعد إطلالتها التي أثارت الجدل في الحفل الإفتتاحي للمهرجان يوم 14 أكتوبر الجاري.

ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد في حفل ختام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي ، بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا أحمر شفافا، ومكشوفا من الأمام.

ظهر مغني الراب ويجز ، بإطلالة غريبة على السجادة الحمراء ضمن فعاليات الحفل الختامي للدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، إذ ارتدى بدلة بشكل غريب شبهها الحضور بـ زي شخصية فطوطة للفنان الراحل سمير غانم.

أقيم اليوم حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي والذي قدمته جاسمين طه وسط حضور عدد كبير من النجوم.

قدمت الفنانة الهام شاهين تكريما خاصا لاسم السيناريست الراحل وحيد حامد ، وقالت "إنه أيقونة مصرية حقيقية"، وبعدها عرض فيلم قصير عن الراحل تحدث فيه ابنه مروان حامد والمخرج محمد ياسين ويسرا، وتامر محسن، ومودي الإمام.