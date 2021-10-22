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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس.. وبطانة ريا أبي راشد

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، شملت مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس، بطانة ريا أبي راشد في مهرجان الجونة، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:


قلة أدب.. هند سعيد صالح تفضح منتحل شخصيتها واسم ابنة يونس شلبي

نفت هند - ابنة الفنان الراحل سعيد صالح - ما تردد عن لسانها في الساعات الأخيرة حول طلبها تكريم لوالدها الراحل، مشيرة - عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - أن من نشر هذا الكلام هو منتحل لشخصيتها.

وكتبت هند سعيد صالح ، في منشورها عبر فيسبوك: «الكلام ده ماصدرش منى .. انا عندى اكاونت تويتر و مابستخدموش ولا بحب تويتر .. ابويا مش ناقص تكريم و انا عمرى ما اكتب كدة ولا اشحت عليه بالمنظر السخيف ده .. #سعيد_صالح مكانته كبيرة من غير مهرجانات و تكريمات مع احترامى للكل .. و نفس الكلام ده نزل عن لسان شيماء يونس شلبى و الاكيد انها ماقالتوش بردو .. اللى بيحصل للمرة العاشرة ده اسمه قلة ادب».


تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

علم صدى البلد أن هناك مشكلة قد حدثت بين الفنان حسن أبو الروس والفنانة دينا الشربيني منذ أيام؛ خلال مهرجان الجونة السينمائي.

وبدأت المشكلة فور قيام زوجة حسن أبو الروس بإلغاء متابعته على انستجرام ؛ بسبب ظهوره مع دينا الشربيني.

لتحدث مشاجرة بينهما كبيرة على شاطئ الفندق ليلا ؛ حيث  ارتفعت أصوتهم وحاول البعض تهدئة الأمور.


قبل مقتلها برصاص أليك بالدوين .. آخر ظهور لـ المصورة السينمائية |شاهد

ظهرت مديرة التصوير العالمية - هالينا هتشينز -  في مقطع فيديو قبل مقتلها برصاص النجم الأمريكي أليك بالدوين ، نشرته «هالينا» عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام قبل يومين، وظهرت فيه وهي تركب الخيل ضمن كواليس تصوير الفيلم التي قتلت فيه.


أتمتا حفظ القرآن الكريم .. حقيقة الصورة المتداولة لـ ابنتي عبلة كامل

حالة كبيرة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية، بعد ظهور حساب عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر ينتحل شخصية الفنانة عبلة كامل ، وينشر صورًا ومعلومات مغلوطة عنها وعن عائلتها.


مستعد ..أول تعليق من أليك بالدوين بعد قتله مديرة تصوير فيلمه بالرصاص

علق الممثل الأمريكي أليك بالدوين على الحادث المأساوي الذي تسبب فيه، وكانت نتيجته وفاة مديرة تصوير فيلمه الجديد، وإصابة المخرج في قدمه وإسعافه في المستشفى.

وقال أليك بالدوين في تغريدة له مساء اليوم عبر تويتر، إن قلبه مكسور وذلك بعد إطلاق النيران بالخطأ وتسببه في كارثة إنسانية في موقع تصوير فيلمه الجديد.


بعد فستانها المثير في الإفتتاح..نجلاء بدر تفاجئ الجميع بـ ختام مهرجان الجونة

ظهرت الفنانة نجلاء بدر بفستان محتشم خلال فعاليات حفل ختام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، بعد إطلالتها التي أثارت الجدل في الحفل الإفتتاحي للمهرجان يوم 14 أكتوبر الجاري.


مفيش بطانة| إطلالة جريئة لـ ريا أبي راشد بـ ختام الجونة السينمائي

ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد في حفل ختام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي ، بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا أحمر شفافا، ومكشوفا من الأمام.


شبه فطوطة.. ويجز بإطلالة غريبة في ختام الجونة السينمائي

ظهر مغني الراب ويجز ، بإطلالة غريبة على السجادة الحمراء ضمن فعاليات الحفل الختامي للدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، إذ ارتدى بدلة بشكل غريب شبهها الحضور بـ زي شخصية فطوطة للفنان الراحل سمير غانم.


أيقونة مصرية.. مهرجان الجونة يكرم السيناريست الراحل وحيد حامد

أقيم اليوم حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي والذي قدمته جاسمين طه وسط حضور عدد كبير من النجوم.

قدمت الفنانة الهام شاهين تكريما خاصا لاسم السيناريست الراحل وحيد حامد ، وقالت "إنه أيقونة مصرية حقيقية"، وبعدها عرض فيلم قصير عن الراحل تحدث فيه ابنه مروان حامد والمخرج محمد ياسين ويسرا، وتامر محسن، ومودي الإمام.

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