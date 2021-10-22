الكهرباء: نسعى لمواكبة التكنولوجيا العالمية في الطاقات المتجددة.. فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الاخضر.



وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الهيدروجين الأخضر مستقبل العالم الذي يسعى للمصادر الجديدة والحديثة"، موضحا: "الحصول على الهيدروجين الأخضر يكون من التحليل الكهربائي من المياه".

وأشار إلى أن هناك خطوات تجريبية تمت من قبل الوزارة مع بعض الشركات العالمية الخاصة بدراسة الإنتاج والتصدير وتحويل الهيدروجين لعناصر أو مركبات أخرى يتم تصديرها، موضحا أن هناك اتفاقا مع إحدى الشركات العالمية فى إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لتصديرها.



وأكد أن مصر تحاول أخذ خطوات مدروسة فى الطاقات المتجددة لمواكبة التكنولوجيا العالمية والحالية، مردفا أن هناك تنوعا فى مصادر الطاقة المتجددة، وتم استبعاد قصب الفحم حفاظا على البيئة، وعندما يتم تحديث الطاقة المتجددة هتشمل الهيدروجين الأخضر.