الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لإنبي في الدوري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه، في الخامسة من مساء اليوم السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة؛ استعدادا للقاء إنبي، المقرر له يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوز على توسكر الكيني، برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو في العاصمة الكينية نيروبي انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي.

وعلى جانب آخر، أعلن مسؤولو نادي الزمالك عن زي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم الجديد للدوري المصري، والذي سيظهر به الزمالك بداية من لقاء انبي في الجولة الأولى.

فيديو لـ شيكابالا قائد الفريق بالزي الجديد

ونشرت الحسابات الرسمية لنادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ شيكابالا قائد الفريق وهو يرتدي الزي الجديد من تصميم شركة " tempo”.