راندا البحيري عن شيكابالا : نجم ملهوش منافس

نشرت الفنانة راندا البحيري صورة اللاعب شيكابالا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و علقت راندا البحيري علي الصورة قائلة : نجم ملهوش منافس .

و كان قد حرص محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، على نشر صور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، وهو يرتدي زي الفريق الجديد من تصميم شركة "tempo" .



يأتي نشر صور شيكابالا ، للزي الرسمي الجديد لفريق الكرة لدعم التصميم الجديد ، حيث ستقوم الشركة أيضا بالإعلان عن فتح اساور جديد خاص بسور النادي ، من أجل توفير كل تصميمات تي شيرت وشعار الزمالك بمنتجات مختلفة للجمهور .



وأعلن مسؤولو نادي الزمالك عن زي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم الجديد، والذي سيظهر به الزمالك بداية من لقاء إنبي في الجولة الأولى.

ونشرت الحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشيكابالا قائد الفريق وهو يرتدي الزي الجديد من تصميم شركة " tempo”.



ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه في الخامسة مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف ابورجيلة استعدادا للقاء إنبي المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز على توسكر الكيني، برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو في العاصمة الكينية نيروبي انتهى بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي.

وأعلنت ‏رابطة الأندية المحترفة، عودة الجماهير لمباريات الموسم الجديد من مسابقة الدوري المصري، بواقع ١٠٠٠ مشجع لكل فريق.



وأوضح المصدر أن عودة الجماهير المصرية جزئيا للمدرجات يفيد جميع فرق الدوري ويضيف المزيد من الاثارة والحماس إلي المباريات لينعكس على مستوى المنتخب في الفترات المقبلة.

وأكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الرابطة توصلت لاتفاق مع وزارة الداخلية على حضور ٢٠٠٠ مشجع مع أول مباراة في الدوري الممتاز.

وأوضح ‏أحمد دياب، أنه تم الاتفاق مع القناة الناقلة على إذاعة مباريات الدوري بنظام الـHD، وبحد أدنى ١٠ كاميرات في كل مباراة .

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب عن موعد انطلاق منافسات بطولة الدورى المصري يوم 25 أكتوبر الجاري لانطلاق أول جولة فى الموسم الجديد.

واستجابت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب إلى مطالب الأندية بالإبقاء على النظام التقليدي لشكل الدوري المصري ورفض نظام المجموعتين أو الدور الواحد.

وتواجه رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب معضلة الارتباطات الدولية التي يشارك خلالها منتخبات مصر الوطنية فى أمم أفريقيا وكأس العرب والمونديال فضلا عن الفرق الأربعة المشاركة بدورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.