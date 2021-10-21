مصدر باللجنة الأولمبية: اتحاد الكرة مُلزم بإلغاء عقوبة شيكابالا

وفقا لقانون الرياضة..

أكد مصدر باللجنة الأولمبية، أن اتحاد الكرة مجبر على تنفيذ قرار مركز التسوية والتحكيم بإلغاء العقوبة الموقعة ضد محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأوضح المصدر، أن قرارات مركز التسوية والتحكيم، ملزمة لـ اتحاد الكرة، وجميع الهيئات الرياضية في مصر، وفقا لقانون الرياضة الجديد.

وكان اتحاد الكرة أعلن إيقاف شيكابالا، لمدة ٨ مباريات بجانب تغريمه ٥٠٠ ألف جنيه علي خلفية دخوله في مشادة كلامية مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة علي هامش احتفال الزمالك بالتتويج بلقب الدوري الممتاز.

ورفض الزمالك وشيكابالا ، العقوبة وهددا باللجوء للفيفا، مع بدء الإجراءات التصعيدية من مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية، الذي قرر إيقاف العقوبة.

الزمالك يستعد لمواجهة توسكر الكيني:

ويستعد فريق الكرة بالزمالك لمواجهة توسكر الكيني في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا غدا الجمعة، فيما يبدأ مشواره المحلي بمواجهة إنبي يوم 26 من الشهر الجاري.

يذكر أن الزمالك، تفوق على توسكر الكيني، بهدف دون رد، في لقاء الذهاب، الأسبوع الماضي.