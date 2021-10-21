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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفقا لقانون الرياضة..

مصدر باللجنة الأولمبية: اتحاد الكرة مُلزم بإلغاء عقوبة شيكابالا

شيكابالا قائد فريق
شيكابالا قائد فريق الزمالك

أكد مصدر باللجنة الأولمبية، أن اتحاد الكرة مجبر على تنفيذ قرار مركز التسوية والتحكيم بإلغاء العقوبة الموقعة ضد محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأوضح المصدر، أن قرارات مركز التسوية والتحكيم، ملزمة لـ اتحاد الكرة، وجميع الهيئات الرياضية في مصر، وفقا لقانون الرياضة الجديد.

محامي شيكابالا يكشف كواليس إلغاء عقوبة إيقاف اللاعب وموعد تنفيذ القرار.. فيديو

أول رد من الزمالك على قرار مركز التسوية بإلغاء عقوبة شيكابالا

وكان اتحاد الكرة أعلن إيقاف شيكابالا، لمدة ٨ مباريات بجانب تغريمه ٥٠٠ ألف جنيه علي خلفية دخوله في مشادة كلامية مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة علي هامش احتفال الزمالك بالتتويج بلقب الدوري الممتاز.

ورفض الزمالك وشيكابالا ، العقوبة وهددا باللجوء للفيفا، مع بدء الإجراءات التصعيدية من مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية، الذي قرر إيقاف العقوبة.

الزمالك يستعد لمواجهة توسكر الكيني:

ويستعد فريق الكرة بالزمالك لمواجهة توسكر الكيني في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا غدا الجمعة، فيما يبدأ مشواره المحلي بمواجهة إنبي يوم 26 من الشهر الجاري.

يذكر أن الزمالك، تفوق على توسكر الكيني، بهدف دون رد، في لقاء الذهاب، الأسبوع الماضي.

 

اللجنة الاولمبية اتحاد الكرة شيكابالا الزمالك نادي الزمالك

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