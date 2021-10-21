عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محامي شيكابالا يكشف كواليس إلغاء عقوبة إيقاف اللاعب وموعد تنفيذ القرار.. فيديو

شيكابالا
شيكابالا

قال الدكتور كمال شعيب، محامي محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، إنه لجأ لمركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية للطعن على قرار اتحاد الكرة بإيقاف قائد الفريق الأبيض.

وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن اتحاد الكرة كأنه يقول بشكل صريح أنه لا يعرف مركز التسوية والتحكيم ولا يُنفذ قراراته، موضحًا أنه اضطر للجوء إلى الشرطة للرد على اتحاد الكرة بعد رفض الأخير استلام التصريح الصادر من مركز التسوية والتحكيم.

وأشار شعيب إلى أن مركز التسوية والتحكيم أصدرت قرارها بإلغاء عقوبة شيكابالا، وفقًا للوائح والقوانين، وقانون الرياضة الذي يسري على الجميع، والذي أعلنها صراحة بأن كل القرارات الصادرة من مركز التحكيم والتسوية واجبة النفاذ، مضيفًا «اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية يأتي في حالة رفض مركز التسوية والتحكيم طعن إيقاف شيكابالا وهو ما لم يحدث».

واختتم تصريحاته «أتمنى أن تكون الخطوة المقبلة من جانب اتحاد الكرة باحترام القانون وتنفيذ الحكم الصادر من لجنة التسوية والتحكيم، وإن لم يحدث ذلك سنصعد الأمر بإعلان الحكم يوم الأحد المقبل ثم إعلان تجاهل اتحاد الكرة تنفيذ القرار».

الدكتور كمال شعيب محمود عبد الرازق شيكابالا الزمالك ركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية الشرطة قانون الرياضة

ترشيحاتنا

الخطيب يتعرض لأزمة صحية ونقله لأحد المستشفيات الكبرى .. تفاصيل

مفاجآت.. قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي المقبلة

هذه السورة تنير قبرك فلا تترك قراءتها

أبو العينين: مصر لن تتنازل عن حقها وإثيوبيا تروج أشياء غير صحيحة عن سد النهضة و700 مليار جنيه لتنفيذ مبادرة حياة كريمة

أفضل 5 سيارات خارقة بمحرك V12 إيطالي الصنع في عام 2021

تونس.. الجرندي يؤكد أن قيس سعيد سيعلن عن خطوات جديدة "مطمئنة"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة تضرب بريطانيا وفرنسا.. وتحذيرات من انقطاع التيار الكهربائي

كل الركاب ماتوا.. تفاصيل دهس تريلا لـ ميكروباص على الدائري الأوسطي |صور

الصحة: تسجيل 877 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

غلق كلي لشارع الأهرام ابتداء من صباح الخميس

اللقطات الأولى للحادث المرعب.. تريلا تقتل 17 شخصا على الدائري الأوسطي.. صور

استعدادا للأمطار.. غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام للصيانة

عودة الجماهير للمدرجات.. رابطة الأندية تعلن رسمياََ أسعار تذاكر مباريات الدوري

تفاصيل تعرض بشرى لحادث انقلاب سيارة في الجونة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي.. أبو العينين: مصر تتحرك إلى الأمام وطموح الرئيس السيسي لا حدود له

النجوم على ريد كاربت فيلم Costa Brava بمهرجان الجونة (صور)

فيديو

بينهم أمريكا وبريطانيا وروسيا.. أبو العينين يلتقي 32 سفيرًا لبحث التعاون مع مصر.. ويؤكد: لدينا فرص عظيمة للاستثمار ونستطيع تحقيق أحلامنا معا

مجلس الأعمال المصري الأوروبي.. ماذا قال السفراء عن مصر الجديدة وفرص الاستثمار وسد النهضة؟

فيديو جراف| العالمي.. كيف احتفت الصحف الإنجليزية بالنجم محمد صلاح

ضحكوا عليا.. المحلل الشرعي محمد الملاح: لم أتزوج 33 مرة.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

اﻟﻤﺰﻳﺪ