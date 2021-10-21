محامي شيكابالا يكشف كواليس إلغاء عقوبة إيقاف اللاعب وموعد تنفيذ القرار.. فيديو

قال الدكتور كمال شعيب، محامي محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، إنه لجأ لمركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية للطعن على قرار اتحاد الكرة بإيقاف قائد الفريق الأبيض.

وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن اتحاد الكرة كأنه يقول بشكل صريح أنه لا يعرف مركز التسوية والتحكيم ولا يُنفذ قراراته، موضحًا أنه اضطر للجوء إلى الشرطة للرد على اتحاد الكرة بعد رفض الأخير استلام التصريح الصادر من مركز التسوية والتحكيم.

وأشار شعيب إلى أن مركز التسوية والتحكيم أصدرت قرارها بإلغاء عقوبة شيكابالا، وفقًا للوائح والقوانين، وقانون الرياضة الذي يسري على الجميع، والذي أعلنها صراحة بأن كل القرارات الصادرة من مركز التحكيم والتسوية واجبة النفاذ، مضيفًا «اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية يأتي في حالة رفض مركز التسوية والتحكيم طعن إيقاف شيكابالا وهو ما لم يحدث».

واختتم تصريحاته «أتمنى أن تكون الخطوة المقبلة من جانب اتحاد الكرة باحترام القانون وتنفيذ الحكم الصادر من لجنة التسوية والتحكيم، وإن لم يحدث ذلك سنصعد الأمر بإعلان الحكم يوم الأحد المقبل ثم إعلان تجاهل اتحاد الكرة تنفيذ القرار».