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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد من الزمالك على قرار مركز التسوية بإلغاء عقوبة شيكابالا

صدى البلد

علق عمرو الدردير رئيس المنظومة الاعلامية لـ نادي الزمالك على قرار لجنه مركز التسوية بايقاف عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا نجم وقائد الزمالك

وأكد في تصريحات عبر اثير " اون سبورت اف ام " أن قرار مركز التسوية تاريخي ولكن اتحاد الكرة لا يعترف بقرارات مركز التسوية مشددا على أن القرار بالنسبه لاتحاد الكرة هو والعدم سواء

وأضاف أن اتحاد الكرة يعترف فقط بقرار المحكمة الرياضية مشددا على أن قرار الغاء العقوبة جاء بسبب عدم التحقيق مع شيكابالا ويتمنى أن يتعامل اتحاد الكرة مع شيكابالا مثلما فعل مع محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي بتخفيف العقوبة من 4 مباريات لمباراة واحدة. 
 

خبير لوائح: أحكام مركز التسوية والتحكيم لا تنفذ ..العيب فين؟!

أكد محمد بيومي خبير اللوائح والقوانين الرياضية أن مركز التسوية والتحكيم الرياضى سبق له إصدار العديد من الأحكام ضد هيئات وشخصيات عديدة ولم تنفذ.

وقال محمد بيومي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي أحكاما ضد هيئات وشخصيات عديدة ولم تنفذ ..العيب فين؟!

وكان مركز التسوية والتحكيم قد قرر إيقاف تنفيذ عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا نجم فريق الزمالك لجنة الاستئناف تنظر تظلم نادي الزمالك وذلك بعدما قررت لجنة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الشوربجى وبحضور الأعضاء المستشار ابراهيم عبد الخالق والمستشار محمد أباظة والمستشار جمال عبد المنعم قبول التظلم المقدم من نادي الزمالك ضد العقوبة الموقعة على لاعبه محمود عبد الرازق بالإيقاف 8 شهور وغرامة 500 ألف جنية وبعد الإطلاع على ما تضمنه تقريري حكم المباراة ومراقبها تعديل القرار والاكتفاء بالإيقاف ثمانية مباريات وتغريمه 250 ألف جنيه.

يذكر أن محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، أكد أنه حرك دعوى قضائية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب تعيينها اللجنة الحالية لإدارة الكرة في مصر.

وعلل الطويلة، خلال مداخلة ببرنامج رقم 10 للإعلامي كريم رمزي المُذاع على القناة الأولى دعوته القضائية بقوله:"نحن لا ينطبق علينا الشروط التي تجعل هناك لجنة لإدارة الكرة وأطالب بمليار جنيه بسبب الخسائر التي حدثت، وما تقوم به لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تؤكد أن مصر بلد قوي وقادر".

وأتم رئيس نادي النجوم، تصريحاته بقوله:"الكرة المصرية لا تستحق ما يحدث لها، قيمتنا الكروية كبيرة ولكن هناك مفسدين في الأرض، والأمر بدأ منذ سنوات عديدة بما يُسمى (فزاعة فيفا)، بأنهم أصحاب الكلمة العليا في مصر هكذا أوصلوا لفيفا وفهموا الناس هنا بأنهم يحكمون في فيفا".

الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا مركز التسوية والتحكيم المحكمة الرياضية اتحاد الكرة

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