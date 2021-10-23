أبرز مانشيتات صباح البلد..

عرض برنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية “صدى البلد”، مجموعة من التقارير والأخبار المتنوعة من الصحف والمواقع المحلية والعالمية، اليوم.



التنمية المحلية : بدء 4 دورات تدريبية للعاملين بالمحافظات لتنمية المهارات .

افتتاح مؤتمر مسرعات التطوير الرياضي في الألفية الثالثة .

الأهلي يلتقي الحرس الوطني بطل النيجر بدوري أبطال أفريقيا .

وفي سياق أخر ، يلتقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني نظيره فريق الحرس الوطني بطل النيجر في مباراة الإياب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم السبت على ملعب السلام.

موعد مباراة الأهلي وبطل النيجر في دوري الأبطال والقناة الناقلة



ومن المقرر أن تقام تقام مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ونظيره الحرس الوطنى فى تمام السادسة مساء اليوم السبت على ملعب استاد السلام على أن تنقل عبر قناة on time sport.

قائمة الأهلي لمواجهة بطل النيجر



وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الإياب فى دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا أمام فريق الحرس الوطني بطل النيجر، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ السبت على ملعب الأهلي we السلام.