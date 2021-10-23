بالأسماء.. إصابة 13 شخصاً فى انقلاب ميكروباص بطريق قنا الزراعي



أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الزراعي الشرقي، أمام قرية الشيخ عيسى، عن إصابة ١٣ شخصاً بكدمات وكسور متنوعة.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا ،إخطارًا من مركز شرطة قنا ، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي الشرقي، أمام قرية الشيخ عيسى.





تبين إصابة كل من: عبدالباسط محمد محمود ٣٧ عامًا، و محمد أحمد محمود ١٥ عامًا، و علاء حسن قاسم ٢٨ عامّا، و شيماء أحمد علي محمود ٢٥ عامًا، و عبدالحميد سليم محمد ٥٥ عامًا، و صالح عبد الحميد صالح ١٩ عامًا .

و إصابة كل من: أشرف بدوي سلامة ١٩ عامًا، عادل سلامة بخيت ٢٤ عامًا، نجاح حمدان محمد ٣٠ عامّا، و حمدي السمان علي ٣٥ عامًا، و عبداللاه سعيد يحيى ٤٠ عامًا، و نعمات شحات محمود ٤٥ عامًا، وحنان السيد جلال ٢٦ عامًا " جميعهم مقيمين بقرية أبودياب التابعة لمركز دشنا".

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام ، وجارى خروج ٧ منهم بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة .

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.