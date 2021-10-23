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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احمي بشرتك من جفاف الشتاء بمنتج واحد فقط.. تعرفي عليه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قالت الدكتورة دينا أبو السعود ، خبيرة التجميل ، إن فصل الشتاء له جانب سلبي على البشرة ، موضحة أنه يتسبب في مشاكل كبيرة على البشرة مهما كانت نوعها .

وأضافت الدكتورة دينا أبو السعود ، خلال لقائها لـ برنامج " سفرة وطبلية " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ومن تقديم الشيف " توتا مراد " ، أن كريم بينكي له نجاحات مع السيدات في فصل الشتاء مثل فصل الصيف ، وذلك لاحتوائه على مكونات ترطيب عالية  .

وأردفت " أبو السعود " ، أن كريم بينكي يحتوي على مواد تزيل الخلايا الميتة ، كما ويحتوي على فيتامين " سي " ، وكولاجين طبيعي .

وفي سياق متصل: قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التغذية، إن كريم بينكي يعمل على تفتيح وترطيب وتغذية البشرة، متابعة: كريم بينكي يتكون من مكونات طبيعية 100%، فهو  يتضمن العديد من المكونات، أهمهم: مستخلص العرقسوس و التوت البري.


وأضافت "دينا" خلال حوارها ببرنامج "حياتك صحتك" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن كريم بينكي يعمل على القضاء على الأماكن الداكنة بالجسم، بالإضافة إلى القضاء على الهالات السوداء وأثار حب الشباب.


وأوضحت الدكتورة دينا أبو السعود أن كريم بينكي يحتوي على زبدة الشيا وزبدة الكاكاو التي تساهم في ترطيب البشرة والقضاء على التجاعيد وظهور الشيخوخة المبكرة، منوهة بأن كريم بينكي يعيد نضارة البشرة مرة أخرى.

دينا أبو السعود فصل الشتاء برنامج سفرة وطبلية الدكتورة دينا أبو السعود اخبار توك شو

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