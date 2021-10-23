تعليم الكبار بعين شمس: محو أمية أكثر من 21 ألف وتسهيلات للفرق النهائية

قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس ، إن جامعة عين شمس تشارك في مشروع محو الامية مؤكدا انه تم محو امية أكثر من 21 الف مواطن وذلك بمشاركة 7 كليات فقط من كليات الجامعة بمشروع محو الأمية .

وأكد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس ، إن الجامعة تنظيم ثلاث دورات، دورة يوليو واكتوبر ، ويناير منوها ان الجامعة تقدم تسهيلات لطلاب الفرق النهائية للحصول علي شهادة تخرجهم .

وأضاف الدكتور اسلام خلال تصريحاته لـ صدي البلد، إن المركز يضم وحدة محو الأمية وتقوم بتنظيم فصول لمحو أمية الكبار داخل الجامعة والبيئة المحيطة بها بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأكد الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار، أنه بالإضافة إلى وحدة مواصلة التعليم العام وتستهدف فتح فصول على مستوى التعليم الإعدادي والثانوي العام للحاصين على شهادة محو الأمية لتدعيم فكرة مواصلة التعليم، منوها أن المركز يحتوي على عدة وحدات أخرها .

الجدير بالذكر فازت جامعة عين شمس بجائزة اليونسكو لمحو الأمية (كونفيشيوس) ٢٠٢١، بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، والخاصة بتنظيم فصول محو الأمية عبر الإنترنت للمناطق الريفية والفقيرة بجمهورية مصر العربية.

وأكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن حصول الجامعة علي هذه الجائزة، يعد تتويجًا لتوجهات القيادة السياسية ودعما لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بناء جمهوريتنا الجديدة بلا أمية.

وتابع المتيني: " كما يعد تتويجا للجهود المضنية التي بذلتها الجامعة علي مدار العامين الماضيين في اطار الاهتمام بهذا الملف الهام، الذي يصب في جهود التنمية الشاملة غير المسبوقة بالدولة، حيث تم إصدار قرار مجلس الجامعة عام ٢٠١٩ الذي يلزم جميع طلاب الكليات النظرية بمحو امية ٤ مواطنين خلال الأربع سنوات دراسة، وكمتطلب أساسي للحصول علي شهادة التخرج.

وأوضح أن جامعة عين شمس لها باع طويل في مكافحة الأمية حيث تضم أقدم مركز لتعليم الكبار على مستوى الجامعات المصرية.