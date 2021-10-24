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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| ملتقى الأعمال "الإماراتي- البرازيلي للابتكار" يستكشف بيئة الأعمال في الشارقة

تكنولوجيا المعلومات
تكنولوجيا المعلومات

سلط ملتقى الأعمال "الإماراتي-البرازيلي للابتكار" الذي مظمه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع "الغرفة التجارية العربية البرازيلية" الضوء على بيئة الأعمال الجاذبة في الشارقة .

 

حضر الملتقى الذي اقيم في مقر المجمع ماركوس بونتيس وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في البرازيل و حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وبعثة من وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار البرازيلية وعدد من المسؤولين وعدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال من البرازيل من مختلف القطاعات الاستثمارية التكنولوجية.

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جاء تنظيم الملتقى بهدف استكشاف بيئة الأعمال المتطورة والداعمة للاستثمار في الشارقة بالإضافة للتعرف والاطلاع على تجربة المجمع ومبادراته لوضع حلول تقنية لعدد من القطاعات الحيوية والفرص الاستثمارية المتاحة والخدمات التي يقدمها المجمع للمستثمرين والشركات الناشئة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي وبناء علاقات تعاون وشراكة بين مجمع الشارقة للابتكار ومجتمع الأعمال البرازيلي.

 

وتحدث في الجلسة الافتتاحية ماركوس بونتيس وحسين المحمودي و أوسمار الشحفي - رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية وكارين جونز - مدير العمليات ، APEX Brasil - مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

و استعرض وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار البرازيلي ورائد الفضاء ماركوس بونتيس إمكانات بلاده في القطاعات المتطورة مثل الفضاء و سعيهم للتعاون الاستثماري في هذا المجال.

 

وقال بونتيس إنه بالإضافة إلى إفتتاح معرض متخصص عن مشاريع الفضاء البرازيلية في جناح البرازيل في إكسبو 2020 دبي فإنه يتطلع إلى التعاون مع مجمع الشارقة للابتكار في الاستثمارات في قطاع الفضاء والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة حيث توجد فرص كبيرة للشراكات مع الإمارات العربية المتحدة من خلال جلب الشركات البرازيلية وفي نفس الوقت البحث عن إستثمارات في البرازيل.

 

وتحدث سعادة المحمودي خلال كلمته عن أهمية انعقاد الملتقى و التقارب الإستثماري الإبتكاري مع البرازيل ، حيث زار المجمع خلال الأسابيع الماضية عدد من الوفود البرازيلية كان من ضمنها أكثر من 30 جامعة ومؤسسة تعليمية وهذا يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتعزيز مكانة الشارقة كعاصمة للابتكار والبحث العلمي.

 

و أضاف ان الإمارات والبرازيل يلتقيان في نقطة رئيسية بأهدافهم نحو المستقبل والتقدم من خلال الإستثمار في الإبتكار ودعم المشاريع الرامية لهذا التوجه ، مشدداً على أن الابتكار أحد أبرز المجالات التي تحمل فرصاً للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب وهو ما يسعى اليه المجمع من تطلعات نحو تنمية أوجه التعاون المشترك مع البرازيل وإستقطاب الشركات والمؤسسات الإستثمارية في مجالات الإبتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة ، مشيرا إلى أن مشاركة البرازيل في اكسبو دبي 2020 ستفتح لها آفاقاً أرحب في السوق الإماراتي وأسواق المنطقة في هذه المجالات.

 

و لفت المحمودي إلى الفرص المتاحة للشركات البرازيلية الناشئة والمؤسسات المتخصصة في صناعة الفضاء وتكنولوجيا الأغذية والتعليم والطباعة ثلاثية الأبعاد وقطاعات البيئة وتكنولوجيا المياه ، مقدما للوفد عرضا عن أهم استراتيجيات وأنشطة المجمع والتي تستهدف توفير مناخ للإبداع والابتكار في قطاعات تقنية مختلفة وإتاحة الفرص للشركات المتخصصة ومراكز البحث والتطوير في هذه القطاعات ودعمها لتكون قادرة على تطوير أعمالها المستقبلية لافتا إلى أنشطة المجمع التي تشمل الابتكار والأبحاث والتدريب والمختبرات.

 

واستمع الوفد إلى شرح تعريفي عن المجمع وأهم المميزات والخدمات والتسهيلات التي يقدمها للمستثمرين وخططه المستقبلية من خلال عرض تقديمي تناول أهم الاستثمارات التي يحتضنها المجمع نتيجة للخدمات ذات المستوى العالمي في بيئة إستثمارية مثالية تساعد الشركات والإستثمارات الإبتكارية على النمو والازدهار بالإضافة الى إستعداد مجمع الشارقة للبحوث والإبتكار لتقديم كافة التسهيلات للشركات البرازيلية التي ترغب في العمل والإستثمار في عدد من القطاعات المعرفية والتقنية الابتكارية والتي تعتبر بمثابة نقطة إرتكاز تستند عليه رؤية المجمع ورسالته من خلال دعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار ودعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية ضمن منطقة تتميز باتباعها لأفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات النوعية التي ستساعد على جذب الإستثمارات للعمل بجو استثماري آمن وبنية تحتية متكاملة ما يتيح فرصا كبيرة للصناعات والمنشآت التكنولوجية للنجاح والإستمرار.

 

و حملت الجلسة الأولى من الملتقى عنوان " بيئة الابتكار في البلدان العربية والبرازيل: الفرص والتحديات " تحدث خلالها باولو ألفيم أمين ريادة الأعمال والإبتكار في وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكارات في البرازيل وسعادة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر /استثمر في الشارقة/ و- ممثل عن قطاع الأعمال في البرازيل - ممثل APEX Brasil.

 

اما الجلسة الثانية جاءت بعنوان " الإستثمارات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الدول العربية والبرازيل: الفرص والتحديات " تحدث خلالها مارسيلو ميريليس - أمين الهيكل المالي والمشاريع في وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكارات في البرازيل و تامر منصور - الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البرازيلية بالإضافة لعرض عن الشركات الناشئة البرازيلية.

 

و وفق بيانات رسمية فقد بلغت الصادرات البرازيلية إلى دولة الإمارات حوالي 2 مليار دولار في 2018 من إجمالي 11.5 مليار دولار إلى الدول العربية أي أن الإمارات تمثل 20 بالمائة من إجمالي صادرات البرازيل إلى الدول العربية.

مجلس الاعمال الإماراتي البرازيلي للابتكار مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا مال واعمال الفرص الاستثمارية

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اقتصاد الإمارات| ملتقى الأعمال "الإماراتي- البرازيلي للابتكار" يستكشف بيئة الأعمال في الشارقة

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