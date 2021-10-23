طارق أبو العينين يحضر تدريبات سيراميكا كليوباترا ويعقد جلسة مع اللاعبين

تابع المهندس طارق أبو العينين، نائب رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، المشرف العام على قطاع الكرة، تدريبات الفريق الأول، صباح اليوم السبت.

وقرر المهندس طارق أبو العينين، حضور مران اليوم السبت، للاطمئنان على حالة الفريق قبل خوض أول لقاء رسمي بالدوري الممتاز، أمام الجونة، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب خالد بشارة بالجونة.

وعقد المهندس طارق أبو العينين، جلسة خاصة مع اللاعبين والجهاز الفني، بقيادة هيثم شعبان، لدعم الفريق قبل خوض المباراة الافتتاحية في الدوري الممتاز.

وشدد المشرف العام على قطاع الكرة في نادي سيراميكا كليوباترا، في أثناء جلسته مع اللاعبين والجهاز الفني، على ضرورة الظهور بشكل مميز مع بداية انطلاق الدوري، للحفاظ على الشكل الطيب، والأداء المتميز الذي قدمه الفريق خلال الموسم الماضي، والسعي لتحقيق نتائج أكثر إيجابية، خلال الموسم المرتقب.