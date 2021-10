إعلان نتيجة أضخم مسابقة دولية لمشروعات تخرج طلاب الإعلام بمشاركة 100 جامعة عربية وأفريقية

أعلنت مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي النتائج الكاملة الخاصة بنسختيها العربية والإفريقية من مسابقة الإبداع الإعلامي المخصصة لمشروعات تخرج طلاب الإعلام والتي تعد الأضخم على المستويين الإقليمي والعالمي حيث شارك فيها نحو 100 جامعة عربية وافريقية في مختلف قطاعات المسابقة.



وقال الكاتب الصحفي عبدالجواد أبوكب رئيس مجلس الأمناء، إن النسختين العربية والإفريقية من المسابقة تهدفان إلى خلق أرضية مشتركة من التعاون الأكاديمي والمنافسة الهادفة التي ستعمل على رفع مستوى الإنتاج الأكاديمي للطلاب من خلال الاحتكاك المباشر وغير المباشر بين الطلاب والأساتذة ونظرائهم في مختلف المؤسسات الأكاديمية، كما تهدف المسابقة إلى إبراز ودعم العناصر المبدعة والمتميزة بين الطلاب وتحفيز طلاب السنوات التالية لهم لبذل جهد أكبر في مشروعات تخرجهم، وكذلك منح أعضاء هيئات التدريس تقديرهم المستحق، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين والمؤسسات التعليمية عربيا وافريقيا، بما يساهم في رفع مستوى الخريجين ويخدم المهنة بشكل عام في ظل واقع رقمي صنع إطاراً حاكماً ووضع قواعد جديدة للتطور سواء في مجال التعليم الأكاديمي أو الممارسة المهنية.



وأشار إلى أن المؤسسة راعت في شروط المسابقة التنوع والاختلاف بين الأقطار المختلفة فيما يتعلق بإطار العملية التعليمية ومحتواها وكنوع من التسهيل تم فتح الباب أمام الطلاب للتقدم بمشروعاتهم حيث تحظر بعد الجامعات في بعض البلدان تقدم الكليات بمشروعات الخريجيين، كما أنها تدعم وتؤسس للبيئة الرقمية وللمفاهيم الجديدة بسوق العمل العالمي الذي تجاوز فكرة الحدود الجغرافية وبات له معايير أخري في ظل إعلام الذكاء الإصطناعي والترتيبات غير المسبوقة التي فرضتها جائحة "كورونا".



وقد جاءت النتائج كالتالي:

أولاً المسابقة العربية وأقيمت بين مشروعات تخرج الطلاب علي مستوي الجامعات العربية

فئة الإنتاج المستمر

أفضل جريدة :صوت الجامعة ، كلية الإعلام –جامعة القاهرة

أفضل إذاعة: راديو جامعة الشارقة ، جامعة الشارقة- الإمارات

أفضل مجلة : مجلة معابر ، كلية الإعلام، جامعة سيناء- مصر

أفضل موقع إلكتروني: موقع الشروق نيوز- المعهد العالي للإعلام- أكاديمية الشروق-مصر

أفضل قناة يوتيوب: قناة قسم الإعلام- كلية الآداب- جامعة سوهاج- مصر

أفضل مخطط تدريبي للطلاب: كلية الإعلام – جامعة عجمان- الامارات



فئة المشروعات الرقمية

المركز الأول- مشروع "زيارة إلي المدنية المنورة " بتقنية VR قسم الاتصال والإعلام - جامعة طيبة – المملكة العربية السعودية

المركز الثاني: تطبيق "atum"، شعبة علوم الإعلام ، الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام- مصر

المركز الثالث- مشروع "جرينتا" بتقنية الهولوجرام وQR، قسم الاعلام- كلية الآداب- جامعة المنوفية-مصر



فئة الصحافة الورقية

المركز الأول: مجلة "مسك ( عدد خاص عن مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية)- قسم الاعلام- كلية العلوم الاجتماعية- جامعة أم القري- السعودية

المركز الثاني(مناصفة): مشروع مجلة المصري (حياة كريمة) – المعهد العالي للإعلام مدينة الثقافة والعلوم- مصر، ومشروع مجلة ريلاكس- المعهد الدولي العالي للإعلام- أكاديمية الشروق-مصر

المركز الثالث (مناصفة): مجلة "خطوة " معهد الاعلام- الجامعة الكندية CICk – مصر، ومشروع "ست الحسن"، كلية الإعلام – جامعة بني سويف- مصر .



فئة الصحافة الإلكترونية

المركز الأول: مشروع" إيه آي بالعربي" – كلية الاعلام- الجامعة العربية المفتوحة- مصر

المركز الثاني: مشروع "الإعلامي"- المعهد العالي للإعلام – أكاديمية الشروق- مصر



المركز الثالث:مشروع mirdcle journeyموقع إلكتروني للأطفال، قسم الإعلام- كلية الآداب-جامعة المنوفية- مصر



فئة الإذاعة والتلفزيون

المركز الأول(مناصفة):مشروع"عالم افتراضي"، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية-مصر،و مشروع "الترند" قسم الاعلام- كلية الاداب - جامعة المنيا- مصر

المركز الثاني: مشروع" تغيير الهوية"، قسم الإعلام- كلية الآداب – جامعة سوهاج- مصر

المركز الثالت :مشروع "شخصيات مؤثرة"، المعهد العالي للإعلام- أكاديمية الشروق-مصر



فئة الأفلام الوثائقية

المركز الأول: مشروع "طوبة لهن"، كلية محمد بن راشد للإعلام-الجامعة الأمريكية بدبي – الإمارات

المركز الثاني(مناصفة): مشروع"حوريب" شعبة الإعلام- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام- مصر،مشروع "إفراج"، قسم الاعلام السياسي- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة المستقبل-مصر

المركز الثالث:مشروع "الحصن"، كلية الاعلام-جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والاداب msa –مصر.

فئة الأفلام التسجيلية:

المركز الأول:مشروع" جاذبية أسير"، كلية الاعلام- الجامعة الكندية cic-مصر

المركز الثاني(مناصفة): مشروع "دوار" كلية الاعلام- جامعة بني سويف- مصر، ومشروع "التنمر"،كلية الإعلام – جامعة الأزهر - مصر

المركز الثالث: مشروع "بطل الحكاية"، المعهد العالي للاعلام- مدينة الثقافة والعلوم-مصر



فئة الأفلام الروائية والسينما

المركز الأول(مناصفة): مشروع "الطريق إلي رام الله"- كلية الإعلام- جامعة بني سويف- مصر، و مشروع "أنوبيس"، كلية الإعلام - جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا- مصر

المركز الثاني: مشروع fallacy ، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية-مصر

المركز الثالث: مشروع "أجيروفوبيا"، كلية الاعلام- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والاداب-مصر





فئة العلاقات العامة والإعلان

المركز الأول: مشروع "حملة أمنكم يهمنا"، كلية الاعلام والاتصال الجماهيري- الجامعة الأمريكية- الامارات

المركز الثاني: مشروع "حملة ضد الكسر"، كلية الإعلام- الجامعة العربية المفتوحة - مصر

المركز الثالث(مناصفة): مشروع"بطاقة رقم 10" كلية الاعلام- جامعة القاهرة- مصر، مشروع "بص لفوق"، المعهد الدولي العالي للاعلام- أكاديمية الشروق- مصر

فئة التسويق الإعلامي

المركز الأول:مشروع "الترويج السياحي في مملكة البحرين بعد جائحة كورونا"، قسم الإعلام والعلاقات- الجامعة الخليجية – البحرين

المركز الثاني: مشروع "صيفنا بالامارات"، كلية الاعلام والاتصال الجماهيري- الجامعة الأمريكية- الامارات

المركز الثالث(مناصفة): مشروع "بلد ال100 متحف"، كلية الاعلام – جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب msa- مصر، ومشروع" متحف سوهاج القومي"، قسم الاعلام-كلية الاداب-جامعة سوهاج-مصر.



فئة شعب اللغة الإنجليزية

أفضل تطبيق إلكتروني: Egyptophile- كلية الإعلام – جامعة الأهرام الكندية- مصر

أفضل موقع إلكتروني: pzone كلية الإعلام- جامعة الأهرام الكندية – مصر

أفضل مجلة ورقية : new wafe كلية الإعلام- جامعة أكتوبرللعلوم الحديثة والاداب msa-مصر

أفضل مشروع علاقات وإعلان: Ease off – كلية الإعلام – جامعة بني سويف-مصر



فئة المشروعات الفردية one man crew

المركز الأول: مشروع "حوار حقوق الانسان"، قسم الاعلام-كلية الآداب والعلوم الاجتماعية- جامعة السلطان قابوس-سلطنة عمان

المركز الثاني: مشروع" بيزنس"، كلية الإعلام- جامعة دمشق- سورية

المركز الثالث: مجلة المرأة السعودية، قسم الاعلام- كلية العلوم الاجتماعية- جامعة أم القري- السعودية



فئة الفيديو كليب:

المركز الأول: مشروع "حبك مواويل"، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية –مصر.

المركز الثاني: مشروع" مش بلياتشو"، قسم الاعلام – كلية الاداب –جامعة المنيا- مصر

المركز الثالث: مشروع "بصمة"، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية –مصر.

فئة الدراسات العليا

أولا البحوث

المركز الأول: رسالة ماجستير"التوازن بين حرية الصحافة ومتطلبات الأمن الوطني"، الباحث أحمد عبدالواحد كاظم- كلية الاعلام- جامعة بغداد – العراق

المركز الثاني: رسالة دكتوراة "أخلاقيات العمل المهني في بيئة الاعلام الجديد"، الباحث سعيد بن صقر آل صقر-كلية الاعلام والاتصال- جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية- السعودية

المركز الثالث: رسالة ماجستير"الصحافة الساخرة في الحركة الوطنية المصرية"، الباحثة ريهام عبده إبراهيم، كلية الاعلام- جامعة القاهرة- مصر

ثانيا الأنشطة

أفضل عمل وثائقي: مشروع"التحزب في وسائل الاعلام الفلسطينية"،كلية القدس- فلسطين

أفضل عمل غنائي: أوبريت "افتح قلبك للسلام"، كلية الاعلام-جامعة القاهرة- مصر

أفضل عمل تلفزيوني: فيلم"المرايا" ، كلية الاعلام-جامعة القاهرة- مصر

أفضل أغنية:أغنية "الطرح العفي"، كلية الاعلام-جامعة القاهرة- مصر.



ثانيا: المسابقة الافريقية وأقيمت بين مشروعات تخرج الطلاب علي مستوي جامعات القارة الافريقية.

فئة الإنتاج المستمر

أفضل إذاعة: راديو جامعة أم درمان، جامعة الخرطوم - السودان

أفضل جريدة :صوت الجامعة ، كلية الإعلام –جامعة القاهرة

أفضل مجلة : مجلة معابر ، كلية الإعلام، جامعة سيناء- مصر

أفضل موقع إلكتروني: موقع كلية الدراسات العليا للاعلام والاتصالات - جامعة الأغاخان-نيروبي -كينيا

أفضل قناة يوتيوب: موقع الجامعة الافريقية- كلية الاعلام- الجامعة الافريقية

أفضل مخطط تدريبي للطلاب: المعهد العالي للإعلام والاتصال isic -الرباط -المغرب.

فئة المشروعات الرقمية

المركز الأول: تطبيق "atum"، شعبة علوم الإعلام ، الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام- مصر

المر كز الثاني: تطبيق Earth ، كلية الدراسات الإنسانية- جامعة رودس- جنوب افريقيا

المركز الثاني: المركز الثالث- مشروع جراتسيا بتقنية الهولوجرام وQR، قسم الاعلام- كلية الآداب- جامعة المنوفية-مصر



فئة الصحافة الورقية

المركز الأول(مناصفة): مشروع "مجلة سبورتيجا(ملوك افريقيا)"، كلية الاعلام-جامعة بني سويف- مصر، ومشروع "مجلة آمن " معهد الاعلام- الجامعة الكندية CIC – مصر.

المركز الثاني(مناصفة): مجلة رصيف 11قسم الاعلام- كلية الآداب- جامعة المنيا-مصر، مشروع "مجلة كيميت"، كلية الاعلام- الجامعة الحديثة -مصر

المركز الثالث (مناصفة): جريدة أخبار الجامعة- قسم الاعلام- كلية الآداب –جامعة سوهاج - مصر، ومشروع "جريدة فنون طرابلس"، كلية الفنون والاعلام- جامعة طرابلس- ليبيا.



فئة الصحافة الإلكترونية

المركز الأول: مشروع "الإعلامي"- المعهد العالي للإعلام – أكاديمية الشروق- مصر

المركز الثاني: مشروع" محميات مصرية" – كلية الاعلام- الجامعة العربية المفتوحة- مصر

المركز الثالث:مشروع mirdcle journeyموقع إلكتروني للأطفال، قسم الإعلام- كلية الآداب-جامعة المنوفية- مصر



فئة الإذاعة والتلفزيون

المركز الأول( مناصفة) :مشروع"الوعي"، المعهد العالي للإعلام – أكاديمية الشروق-مصر، مشروع "ترجان بودكاست" كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال- جامعة السويس- مصر

المركز الثاني: مشروع" برنامج العليا للاعلام"،المدرسة العليا للإعلام – سيدي بلعباس-الجزائر

المركز الثالت :برنامج" تطبيقات إذاعية"، كلية الفنون والإعلام- جامعة طرابلس- ليبيا.



فئة الأفلام الوثائقية

المركز الأول: مشروع "تحذيرات من سقف العالم"-كلية الدراسات العليا للإعلام والاتصالات- جامعة أغاخان-نيروبي- كينيا.

المركز الثاني(مناصفة): مشروع"بلانة" شعبة الإعلام- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام- مصر،مشروع "هيصة"، قسم الاعلام السياسي- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة المستقبل-مصر

المركز الثالث(مناصفة):مشروع "الوتد" كلية الاعلام-جامعة بني سويف مصر، ومشروع"نوبي أنا"، كلية الاعلام- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب msa-مصر

فئة الأفلام التسجيلية:

المركز الأول: مشروع" جاذبية أسير"، كلية الاعلام- الجامعة الكندية cic-مصر

المركز الثاني(مناصفة): مشروع "جمال رباني" شعبة علوم الاعلام- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام- مصر، و مشروع "بطل الحكاية"، المعهد العالي للاعلام- مدينة الثقافة والعلوم-مصر

المركز الثالث: مشروع"نترا"، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية-مصر



فئة الأفلام الروائية والسينما

المركز الأول : مشروع "تاء مكسورة"، كلية الاعلام- الجامعة العربية المفتوحة-مصر.

المركز الثاني: مشروع"صبار"، كلية الإعلام- جامعة بني سويف- مصر.

المركز الثالث:مشروع"وراء الحكاية"، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية -مصر

فئة العلاقات العامة والإعلان

المركز الأول (مناصفة): مشروع " الأزهر تراث وميراث"، كلية الاعلام- جامعة الأزهر- مصر، ومشروع "عمر أفندي" المعهد الدولي العالي للاعلام- أكاديمية الشروق- مصر

المركز الثاني (مناصفة): مشروعا "edufi" و "ماشي بمسكن"،كلية الاعلام- جامعة القاهرة- مصر .

المركز الثالث: مشروع "طيف أزرق"، قسم الاعلام- كلية الاداب –جامعة المنيا-مصر.

فئة التسويق الإعلامي

المركز الأول:مشروع "trendy"، شعبة علوم الاعلام- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام- مصر

المركز الثاني: مشروع "through the red see"، كلية الاعلام- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب msa-مصر

المركز الثالث(مناصفة): مشروع "بلد ال100 متحف"، كلية الاعلام – جامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب- مصر، ومشروع" متحف سوهاج القومي"، قسم الاعلام-كلية الاداب-جامعة سوهاج-مصر.



فئة شعب اللغة الإنجليزية

أفضل تطبيق إلكتروني: Egyptophile-كلية الإعلام – جامعة الأهرام الكندية- مصر

أفضل موقع إلكتروني: pzone كلية الإعلام- جامعة الأهرام الكندية – مصر

أفضل مجلة (مناصفة): hidden gems in egypt كلية الإعلام- جامعة أكتوبرللعلوم الحديثة والآداب msa-مصر، و quots كلية الاعلام –الجامعة الحديثة-مصر

أفضل مشروع علاقات وإعلان: Ease off – كلية الإعلام – جامعة بني سويف



فئة الفيديو كليب:

المركز الأول: مشروع "مفيش مستحيل"، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية –مصر.

المركز الثاني: مشروع" وقفة"، قسم الاعلام – كلية الاداب –جامعة المنيا- مصر

المركز الثالث: مشروع "شوف مصر بعنيينا"، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية –مصر.

فئة الجوائز التشجيعية

مشروعات تخرج قسم الصحافة-جامعة المسيلة-الجزائر.

مشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام- جامعة أم درمان- السودان.



يذكر أن الإبداع الإعلامي هي مسابقة سنوية أطلقتها مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي، بين مشروعات تخرج الطلاب، في السنة الأخيرة من دراستهم الجامعية بهدف دعم العناصر المبدعة والمتميزة بين الطلاب وتحفيز طلاب السنوات التالية لهم لبذل جهد أكبر في مشروعات تخرجهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجيستي المجاني خلال تنفيذ المشروعات بما يساهم في رفع مستوى الخريجين ويخدم المهنة.