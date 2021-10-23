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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رفض استئناف أحد المتهمين في واقعة تهريب المهاجرين إلى دولة إيطاليا

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

رفضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، طلب الاستئناف المقدم من احد المتهمين في واقعة تهريب المهاجرين الي دولة إيطاليا علي قرار تجديد حبسه.

وكان قدم محامي احد المتهمين في واقعة تهريب المهاجرين عبر الدوري الصحراوية والمدقات الجبلية عبورا بليبيا ووصولاً الي دولة إيطاليا باستئناف للنيابة العامة علي قرار تجديد حبس موكله.

و وجهت النيابة للمتهمين تهمة تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي دولة إيطاليا بحثاً عن فرصة عمل وذلك عبورا بدولة ليبيا بطريقة غير شرعية عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية ومنها بحرا عبر البحر الأبيض المتوسط الي دولة إيطاليا مستخدمين مراكب معدة للصيد وغير آمنة لنقل الأشخاص معرضين حياة المهاجرين لأخطار الغرق وذلك مقابل مبالغ مالية.


وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين اتفقوا مع باقي التشكيل العصابي لاستغلال المواطنين للسفر الي دولة ليبيا عبر الحدود ومن ثم الانتقال إلى إيطاليا مقابل مبالغ مالية، وتبين أن ربة منزل تدعي الحاجة عزيزة وشهرتها عزة، اشتركت مع آخرين على تهريب المهاجرين إلي دولة ليبيا ومن ثم الانتقال الي إيطاليا.

وكشفت التحقيقات ، أن المتهم الأول يعمل مدير مكتب سفريات بدمياط، حيث اتفق مع المتهم الثاني عابر ع والثالثة عزيزه وشهرتها عزة في تسهيل عملية تهريب المهاجرين للخارج مقابل تقسيم الأموال فيما بينهم.

وأوضحت التحقيقات، ان المتهمين اتخذوا أساليب مبتكرة والعديد من الوسائل والطرق الاحتيالية في مزاولة نشاطهم الإجرامي في مجال تهريب البشر الي الخارج بهدف تحقيق مكاسب مالية دون الأخذ في الاعتبار لما قي يتعرض له ضحاياهم من المهاجرين غير الشرعيين .

وكان صدي البلد قد انفرد بنشر أقوال الرائد حازم ابو السعد، امام جهات التحقيق، الذي اكد ان المتهمين يقومون بتهريب المهاجرين من مصر عن طريق السلوم ومن السلوم الي دولة ليبيا ومن ثم إلي إيطاليا.

وأوضح رئيس قسم الهجرة غير الشرعية ، ان القائمين علي تشكيل تلك الجماعة هم كل من اسلام م . ع،  وايمن محمد ع، وهاني عيد ج. وحسني ع ج،  وعزيزه شوقي عبد العزيز وشهرتها الحجه عزه آخرين بتكوين جماعه  اجراميه منظمة  تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي ايطاليا بطرق غير شرعية  للعمل  وذلك عبور بليبيا بطرق غير شرعيه  عن طريق الصحراء والطرق والمدقات  والدروب الجبلية ومنها بحرا عبر البحر الابيض مستخدمين مراكب للصيد غير امنه لنقل الاشخاص معرضين حياتهم للغرق والفقد  مقابل مبالغ ماليه  يتم توزيعها علي افراد الجماعه .

وأكد أن المتهمين في الواقعة مشهورين بموضوع الهجرة غير الشرعية وكانوا معتمدين علي سمعتهم في تسهيل السفر للشباب مقابل مبالغ مالية.

وأشار رئيس قسم الهجرة غير الشرعية، امام جهات التحقيق بنيابة النزهة، ان من ضمن البلاد التي تخصصت تلك الجماعة في تهريب المهاجرين اليها هي إيطاليا، مشيراً الي ان سفر المهاجرين لم يتم بصورة مباشره ولكن كان عن طريق السفر الي دولة ليبيا ومن ثم الي إيطاليا.

وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، عن تفاصيل اعترافات احد المتهمين المتورطين في واقعة تهريب المهاجرين الي دولة إيطاليا مقابل أموال مالية .

وأكد أحد المتهمين امام جهات التحقيق بانه يتقاضي مبلغ مالي قدرة 70الف جنيه من كل شخص مقابل تسفيره الي دولة إيطاليا .

واوضح المتهم انه يقوم بتسهيل تهريب المهاجرين الي دولة إيطاليا وذلك عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية ومنها بحرا عبر البحر الأبيض المتوسط الي دولة إيطاليا مستخدمين مراكب معده للصيد.

جنايات القاهرة رفض دولة إيطاليا تهريب المهاجرين ليبيا

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