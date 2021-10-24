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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخص سرق حقيبة ملابس من محل بالجمالية

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح الجمالية، تجديد حبس، شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة حقيبة ملابس من داخل محل بمنطقة الجمالية.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه؛ لاتهامه بسرقة حقيبة ملابس من داخل محل بالجمالية.

وتبلغ لقسم شرطة الجمالية من صاحب محل كائن بدائرة القسم، قرر باكتشافه سرقة حقيبة ملابس من داخل المحل ملكه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد، وبالفحص تبين وجود آثار عنف في باب المحل وبعثرة بمحتوياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص - "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وأقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" وتم بإرشاده ضبط الحقيبة المستولى عليها.

وبتطوير مناقشته؛ أقر بأنه ارتكب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأضاف بتصرفه في المسروقات بالبيع لدى (عمليته "سيئة النية" - "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة)، وعقب تقنين الإجراءات؛ أمكن ضبطها وبحوزتها (2 شاشة عرض- كمية من مخدر البودر- مبلغ مالي)، وبمواجهتها بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدتها، واعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وأن المبلغ المالي من متحصلات نشاطهما غير المشروع.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموه بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات تجديد حبس حبس سرقة حقيبة ملابس سرقة

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