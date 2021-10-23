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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على مواعيد عرض حكاية إن كبر ابنك على cbc

وفاء عامر
وفاء عامر

عرضت اليوم الحلقة الأولى من  حكاية إن كبر ابنك من مسلسل زي القمر  ؛ والتي تلعب بطولتها النجمة وفاء عامر.

مواعيد العرض

وتتكون  حدوتة إن كبر ابنك من  5 حلقات  سوف تُعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة CBC والإعادة تكون في 2:30 صباحًا والـ 12:00 ظهرًا.

أبطال حدوتة إن كبر ابنك

حدوتة إن كبر ابنك هي إحدى حواديت مسلسل  زي القمر وعرضت  اليوم السبت و يشارك في بطولتها وفاء عامر وناصر سيف، وأميرة العايدي، وشريف الغريب والحكاية الجديدة من تأليف حسن صالح ومن إخراج معتز حسام.

قصة الحدوتة

تنفصل بطلة الحدوتة عن زوجها الأول بسبب زواجه عليها، وتعيش من أجل ابنها حتى تتعرف على شخص آخر تقع في حبه، وتريد أن تتزوجه، فيقف الجميع ضدها.

عدد حلقات مسلسل زي القمر

و حكايات مسلسل زي القمر التي بدأت قبل شهر رمضان الماضي عادة ما يبلغ عدد حلقات كل حكاية 5  فقط، وبالتالي فإن عدد حلقات مسلسل زي القمر حدوتة إن كبر ابنك ستكون أيضًا 5 حلقات.

ان كبر ابنك مسلسل زي القمر وفاء عامر معتز حسام ناصر سيف

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