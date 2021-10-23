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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد فوزي يكشف أسباب ارتفاع أسعار السكر.. فيديو

السكر
السكر

قال محمد فوزي رئيس شعبة السكر والحلويات بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الارتفاعات التي شهدها كيلو السكر محلياً  بنسب متفاوتة يعود في جزء منه للزيادة التي طرأت في البورصات العالمية  بسبب أزمة الطاقة خلال الفترة الماضية.


وأوضح في  مداخلة  هاتفية خلال  برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON” أن جزءا آخر من الأسباب التي تؤدي لارتفاع أسعار السكر؛ قيام بعض التجار بالتخزين وهذا موجود  في  كل الأسواق وليس في مصر فقط.


وحول الصناعات الأكثر استهلاكا للسكر والمستفيدة باتفاقية وزارة التموين مع اتحاد الصناعات التي تقضي بالحصول على سعر ثابت لطن السكر لإتمام منتجاتها والحفاظ على السعر النهائي  قال: “نظرياً كل الصناعات التي تستهلك السكر في إنتاجاها ستستفيد من المبادرة والاتفاق مع وزارة التموين".

 

وأشار إلى أن الشركات المتقدمة للحصول على حصص سكر سيتم فحص طلباتها، وتنسق وزارة التموين مع الشركات التابعة كيفية  حصولها على الحصة، معقبا: “الشركات  المنتجة للحلوى والمربات  والعصائر  تختلف   في استهلاكها للسكر  بحسب طاقتها الإنتاجية  ..الشركة بتقدم الطلب والوزارة بتنظره وفقا لرؤيتها".


ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي  كيف تستفيد كل الصناعات من اتفاق التموين الخاص بحصص السكر  خاصة أن هناك منتجات رفاهية، وفي المقابل هناك صناعات تعتبر من أسياسيات الحياة،  قال فوزي : “مفيش صناعة ترفيهية، الصناعة كيان وكل صناعة فاتحة بيوت الصناعة مش مجرد منتج، في إيد عاملة  مباشرة وغير مباشرة، وفيه مواد خام بتشغل مصانع أخرى؛ فبالتالي   قدامنا الصناعة كيان كلها زي بعض".

برنامج كلمة أخيرة الصناعات غرفة الصناعات الغذائية الصناعات الغذائية اتحاد الصناعات الإعلامية لميس الحديدي وزارة التموين التموين محمد فوزي السكر

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