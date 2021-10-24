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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة

صدى البلد


قال خليل محمد خليل، مدير عام الإدارة العاملة لتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة التضامن،  إن  بطاقة الخدمة المتكاملة تقدم الخدمات العلاجية والتعليمية والتخفضيات في الضرائب، والرسوم الجمركية، وحتى التخفيض في وسائل النقل ومجانية المسارح والمزارات السياحية.

وتابع خليل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة " الأولي المصرية"،:"  القانون رقم 10 ولائحته التنفيذية هو مجموعة من الحقوق للأشخاص ذوي الهمم وهي تعتبر جواز مرورهم لكل الخدمات المنصوص عليها في القانون ومخصوصة لهم.


وأشار خليل محمد خليل إلي أن بطاقة الخدمات تعد بطاقة تعريفية تمنح للشخص ذوي الهمم وتوضح نوع ودرجة إعاقته وتكون وسيلة لكل الجهات التي يتعامل معها.


ولفت إلي أنه للحصول علي البطاقة يجب  على الشخص أن يدخل على موقع وزارة التضامن، ويسجل باسمه ورقمه القومي ونوع الإعاقة وبموجب التسجيل على المنصة يتم تحديد أقرب لجنة طبية له واليوم والميعاد.

الرسوم الجمركية وزارة التضامن برنامج التاسعة ذوي الإعاقة ذوى الهمم

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