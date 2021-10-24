رضا عبد العال بعد سداسية الحرس الوطني: أداء الأهلي غير مقنع

أكد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق أن أداء الفريق الأحمر غير مقنع حتى الآن بالنسبة له رغم الفوز بستة أهداف مقابل هدف واحد على حساب الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ ٣٢ بدوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد العال عبر برنامج البريمو بقناة ten إن المدرب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لم يعالج الأخطاء الدفاعية التي تضرب الفريق باستمرار.

وأشار إلى أن موسيماني لم يترك بصمة في تطوير الأداء الدفاعي أو الهجومي مبديا دهشته من عدم الدفع بلاعب الوسط محمد محمود رغم أن المباراة أصبحت أسهل والفريق بحاجة لتجهيز لاعب مثل محمد محمود.