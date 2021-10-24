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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو|وزير الري يكشف تفاصيل عن سد النهضة.. وأهمية التبرع بالبلازما وانخفاض سعر البيض

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

نشرت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار نرصد أبرزها فى التقرير التالى: 

حقيقة خطورة التبرع بالبلازما علي صحة المواطن.. تفاصيل

قال الدكتور محمود حنفي مدير وحدة التبرع بالبلازما  بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما، إن  ثقافة التبرع بالدم والبلازما  ليست منتشرة لدى بعض المصريين بالشكل الكافي وبالتالي نعمل على تغيير ثقافة للشعب المصري من أجل  إقناعهم بأهمية التبرع بالبلازما ".

 

المجلس الأعلى للآثار يتحدث عن تطوير طريق الكباش ويكشف موعد الافتتاح .. فيديو

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام لـ المجلس الأعلى للآثار، عن تطوير طريق الكباش، قائلاً: "هو اسمه طريق الاحتفالات، ومُسمى خطئاً بطريق الكباش"، موضحاً الفرق بين أبو الهول والكبش، قائلاً: "الجسم أسد والرأس كبش إذن هذا يُسمى طريق الكباش".

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أكد الدكتور أيمن سالم، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، سعي النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية لفتح قنوات تواصل مع جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والهيئات البرلمانية بهما لشرح أهمية قانون المسؤولية الطبية لمتلقي الخدمة الطبية ومقدمها على حد سواء، معقبا أن إقرار قانون وافي ينظم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة الطبي هو من أولويات نقابة الأطباء.

 

بعد شكوى المواطنين من غلائه.. رئيس الثروة الداجنة: تراجع سعر طبق البيض 3 جنيهات

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن أسعار البيض انخفضت اليوم 3 جنيهات، مشيراً إلى أن سعر طبق البيض الأسبوع الماضي في المزرعة ترامح بين 46 إلى 48 جنيها، والبيض الأبيض كان بـ46 جنيها، والأحمر بـ48 جنيها.

وزير الري: لا تصالح في ٱي تعد يؤثر على مجرى نهر النيل ..فيديو


كشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مجهودات إزالة التعديات على نهر النيل.

وقال محمد عبد العاطي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، :"سنقوم بإزالة كافة المخالفات من على نهر النيل"، موضحا: "المخالفون لا يحصلون على تعويضات لأن التعويضات تكون عندما تم عمل منفعة عامة مثل الطريق الدائري ففي هذه الحالة يتم إعطاء تعويضات للمواطنين".

 

وزير الري: 500 متر مكعب نصيب الفرد من مياه النيل .. فيديو

قال  الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن  نصيب المواطن من مياه نهر النيل حوالي 500 متر مكعب.

وأضاف  محمد عبد العاطي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" نصيب الفرد من المياه منذ 10 سنوات كان حوالي 800 متر مكعب ".

هالة صدقي: مهرجان الجونة مهم لمصر ويشجع على تنشيط السياحة والفن

قالت الفنانة هالة صدقي، أنها تسافر إلى مهرجانات كثيرة، وتجد مشكلات دائما في التواصل مع الضيوف وعروض السينما وغيرها من المشكلات المتوقعة، لافتة إلى أن مهرجان الجونة مختلف لأنه مهرجان فني سياحي ويعبر عن مصر.
 

برامج التوك شو التبرع بالبلازما مجري نهر النيل وزير الري هالة صدقي

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