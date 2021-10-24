عواد: قادر على اللعب لمدة 13 عامًا للزمالك.. وتعويض النادي بالبطولات

قال حارس مرمى نادي الزمالك، محمد عواد، إنه انضم لصفوف القلعة البيضاء وهو صغير في السن لذا يرى أنه قادرًا على اللعب لمدة 12 أو 13 عامًا أخرى بناديه.

وأضاف عواد، خلال حوار مع الإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 المُذاع على القناة الأولى:"قادر على تعويض الزمالك عن الفترات الماضية فمعنا مجموعة من أفضل اللاعبين بتاريخ الزمالك بعد جيل 2000 وقادرون على تحقيق بطولات كثيرة للزمالك وهذا هدفي لذا أرغب في الاستمرار حتى الاعتزال بالنادي.

وأتم حارس مرمى نادي الزملك تصريحاته بقوله:"أرى أن الفريق قادر على حصد البطولات وأن نعيد نادي الزمالك إلى وضعه الطبيعي".