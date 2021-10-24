محمد عواد : تلقيت عرضًا بـ 100 مليون جنيه من بيراميدز.. وتم تهديدي في الإسماعيلي

قال حارس مرمى نادي الزمالك، محمد عواد، إنه وصله عرض من بيراميدز بقيمة 100 مليون بعد عودتي مباشرة من الاحتراف بالسعودية.

وأضاف عواد، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 المُذاع على القناة الأولى:"كانوا يتحدثون معي مباشرة دون وجود وكيل وهناك شهود على ذلك وواحد من الشهود هو جون إدوارد المشرف العام بنادي فاركو".

وأتم حارس مرمى نادي الزملك تصريحاته بقوله:"رحلت عن الإسماعيلي في فترة من الفترات خرجت إعارة، وأطلب مني أجدد المدة اللي هخرجها إعارة ، فأنا رفضت أجدد.. بعد رفضي تم تهديدي بإجباري على الاعتزال".