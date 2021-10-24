جوزيه بيسيرو: ندمت على الرحيل عن الأهلي.. وأريد العودة

قال المدير الفني البرتغالي الأسبق لفريق الأهلي، جوزيه بيسيرو، إنه يشعر بالندم على الرحيل عن تدريب صفوف القلعة الحمراء.

وأضاف بيسيرو، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 المُذاع على القناة الأولى:"جئت للبرتغال وفي هذه اللحظة يمكن أن أقول أنه كان من الخطأ، كنت أحب فريق الأهلي وكانت هناك بعض المواقف السيئة ولكن كانت إقامتي في مصر رائعة والآن الناس ستذهب للاستاد فالجميع يحب الكرة في مصر".

وأتم مدرب الأهلي الأسبق تصريحاته بقوله:"أريد أن أعود مرة أخرى للأهلي والكرة المصرية، حين تدرب الأهلي يمكنك الفوز بكل شيء فالأهلي فريق رائع، الآن أنا حر ولديّ بعض الأمور ولكن أعتقد أنه لايمكن أن أتحدث الآن فهذا ليس من العدل لأن الأهلي لديه مدربًا الآن وأعتقد أنه يؤدي بشكل جيد في هذه اللحظة ويمكن أن يكون هذا في المستقبل".