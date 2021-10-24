العاصفة قادمة.. موسيماني يثير الجدل برسالة غامضة على تويتر

أثار بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، الجدل برسالة غامضة، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد اكتساح المارد الأحمر، نظيره الحرس الوطني، 6 -1، في المباراة التي أقيمت أمس، السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب موسيماني عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: "لقد تعلمت أنه في كرة القدم أنك لا تخسرعندما تسقط، ولكن تخسر عندما لا تنهض".

وتابع موسيماني: "تحل بالصبر، انتظر حتى تمر العاصفة، سيكون هناك قوس قزح في انتظارك".

واختتم موسيماني:" بالمناسبة، لا تزال العاصفة قادمة مرة أخرى، إنها دورة".

أحداث مباراة الأهلي والحرس الوطني:

أحرز محمد شريف هدف تقدم النادي الأهلي عقب جملة منظمة بمجموعة من التمريرات القصيرة على الجبهة اليمنى ليتمكن من محمد شريف من استغلالها واخترق منطقة الجزاء بتسديدة قوية لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة الـ 17 أحرز محمد مجدي قفشة الهدف الثاني من خلال هجمة منظمة للاعبي الأهلي من الجبهة اليسرى بمجموعة من التمريرات المتتالية، ليتمكن محمود كهربا من صنع عرضية داخل منطقة الجزاء ليقبلها محمد مجدي أفشة المتمركز دون أي رقابة دفاعية في مواجهة المرمى ليضع الكرة بكل سهولة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 35 قلص فريق الحرس الوطني الفارق أمام الأهلي لتصبح هدفين لهدف عقب انطلاقة على الجبهة اليمنى من جبريل ديوري أنهاه بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إنسا إيسوفو بتسديدة مباشرة في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك.

وشهدت الدقيقة 39 تنفيذ ركلة حرة مباشرة للنادي الأهلي عن طريق علي معلول بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ويستقبلها وليد سليمان برأسية خادعة لتصدى لها الحارس وتعود مجددا لمحمد شريف ويسددها مباشرة ويتصدى لها الحارس مجددا لترتد من جديد لمحمود كهربا الذي سدد كرة قوية ارتدت من العارضة العلوية للمرمى.

وحصل جيندار ميري ناشونال، حارس الحرس الوطني، في الدقيقة 42 على بطاقة صفراء نتيجة عرقلة متعمدة لوليد سليمان على حدود منطقة الجزاء.

وتمكن محمد مجدي قفشة من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 57 من خلال مراوغة دفاع الحرس الوطني وتسديد كرة قوية أقصي يسار حارس المرمى لتسكن الشباك، ويعلن تقدم المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأحرز حسين الشحات الهدف الرابع في الدقيقة 66 من خلال انطلاقة سريعة على الجبهة اليسرى من محمود كهربا ليتمكن من صناعة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء باتجاه حسين الشحات المتمركز في مواجهة المرمى دون أي رقابة دفاعية والذي قام بمراوغة حارس المرمى وتسكن الشباك.

وتمكن محمود كهربا من إحراز الهدف الخامس في الدقيقة 69 من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

واختتم حمدي فتحي المباراة بإحراز الهدف السادس في شباك الحرس الوطني لينهي المباراة لصالح المارد الأحمر 6 -1.