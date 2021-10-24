مجدي طلبة : الضغوطات على موسيماني في الأهلي تختلف عن صن داونز

قال مجدي طلبة، لاعب الأهلي السابق، إن الأهلي كان يستطيع زيادة حصيلته التهديفية أمام الحرس الوطني خلال اللقاء الذي جرى مساء السبت.

وأضاف مجدي طلبة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" الأهلي واجه خصما ضعيفا، أعتقد هو الأقل بين منافسي الأندية المصرية بالبطولات الإفريقية، إلا أن الأهلي قدم مباراة جيدة خاصة بالشوط الثاني".

وتابع:" الأهلي كان في حاجة للفوز بهذه المباراة لرفع الضغوط على الجهاز الفني واللاعبين، قبل انطلاق الدوري الممتاز، خاصة وأن الأهلي مطالب بتحقيقه هذا الموسم منذ الجولة الأولى لتعويض إخفاق الموسم الماضي".

وأكمل:" مباراة الأهلي والإسماعيلي، صعبة بدون شك، ولكن تزايد أزمات الدراويش، يفقد الفريق هيبته بمرور الوقت، الإسماعيلي لديه العديد من الأزمات المؤثرة التي أضعفت من مستواه في الفترة الأخيرة".

وأكد:" موسيماني حقق العديد من البطولات مع الأهلي، ولكن الضغوطات الموجودة على موسيماني، في الأهلي مختلفة تماما عن الموجودة في صن داونز".

https://www.youtube.com/watch?v=6HWeJR2pbXE