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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط لص يسرق الشقق في حلوان

كلبش
كلبش

ألقي رجال المباحث القبض علي لص بالقاهرة لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الشقق السكنية وإعادة المسروقات.
 
تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من عامل، مقيم بدائرة القسم قرر بأنه عقب عودته لمسكنه إكتشف كسر كالون باب الشقة وسرقة (هاتفى محمول، جهاز لاب توب ).

بالإنتقال وإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف بباب الشقة، وبعثرة بمحتوياتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبـة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وهو عنصر إجرامى مقيم بدائرة القسـم "له معلومات جنائية" ، تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بإارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون" تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رجال المباحث الشقق السكنية وإعادة المسروقات

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