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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية : إزالة 1953 حالة تعد علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية

صدى البلد

 أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء تنفيذ الموجة الـ  18 ، لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلتين الأولي والثانية بلغ (1953) حالة تعد حتى الآن بمختلف جهات الولاية.

 

وأشار أبو ليمون، إلى أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ  1483 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 264 ألف و 546 م2 ، بالإضافة الي تنفيذ 470 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 34 فدان و 11 قيراط و 14,5  سهم ، وذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

 

وأكد أن المرحلة الثانية للموجة الـ 18 لإزالة التعديات بدأت في 11 أكتوبر الحالي وتستمر حتي 29 أكتوبر من نفس الشهر .
 

وشدد محافظ المنوفية، علي جميع رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة  بضرورة التنسيق الكامل مع جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات عليها وتوافر اليقظة التامة لعدم السماح بعودة أي تعديات عليها مرة أخري ، والتعامل بكل حزم مع أي تعديات وإزالتها في المهد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .


جدير بالذكر أن الموجة الـ 18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة تُنفذ علي 3 مراحل ، بدأت المرحلة الأولي من 14 سبتمبر الماضي وإنتهت في 3 أكتوبر 2021 ،وبدأت المرحلة الثانية في 11 أكتوبر الحالي وتستمر حتي 29 أكتوبر من نفس الشهر ، وستبدأ المرحلة الثالثة في الفترة من 6 نوفمير القادم وستنتهي في 26 نوفمبر 2021 .

اخبار المحافظات محافظة المنوفية المنوفية إزالة التعديات الموجة الـ 18

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