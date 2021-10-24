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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يحفز متابعيه لفيديو كليب "جو البنات"… شاهد

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، صورا من فيديو كليب “جو البنات” وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وعلق محمد رمضان، قائلا: "بكرة فيديو كليب جو البنات علي قناتي الرسمية علي اليوتيوب".

 

ويحيى الفنان محمد رمضان، حفلا غنائيا جديدا يوم 5 نوفمبر من الشهر المقبل.

 

وكشف رمضان عن تفاصيل الحفل عبر خاصية ستورى بحسابه بموقع انستجرام معلقا :" أقوى حفلة فى القاهرة". 

 

كشف الفنان محمد رمضان عن موعد طرح فيديو كليب اغنيته الجديدة “جو البنات” والتى قدمها فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى.

 

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو من كليبه الجديد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وعلق قائلا : "بإذن الله كليب جو البنات يوم الإثنين ٢٥ أكتوبر الساعة ١١ بتوقيت دبي. ثقة في الله نجاح."

 

وظهر محمد رمضان فى الفيديو وهو بصحبة مجموعة من الفتيات داخل سيارة فاخرة. 

نشر الفنان محمد رمضان عدة صور جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وظهر محمد رمضان من أمام طائرة، وعلق قائلاً:" شكراً أول أحفاد #رمز_الشيوخ #الشيخ_زايد رحمه الله وأخي الأكبر الشيخ #سلطان_بن_خليفة_بن_زايد على كرم الضيافة وحسن الاستقبال في #الإمارات حفظ الله #آل_نهيان وأدام الله المحبة #ثقة_في_الله_نجاح".

وأحيا محمد رمضان الحفل الخاص الذي أقيم عقب انتهاء مراسم الاحتفاء بافتتاح النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وغنى محمد رمضان في الأفتر بارتي الخاصة بافتتاح مهرجان الجونة عددا من أغانيه بعدما صعد على المسرح مرتديا نظارة شمسية وسط تفاعل كبير من الحضور، وقدم أغنيته الشهيرة "مافيا".

محمد رمضان انستجرام مهرجان التواصل الاجتماعي نجوم الفن الفن

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