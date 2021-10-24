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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

بورصة السعودية
بورصة السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021، منخفضاً 91.53 نقطة ليقفل عند مستوى 11848.05 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.


وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - 221 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 320 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 70 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات التصنيع، وشركة الصناعات الكيميائية الأساسية، وبترو رابغ، وأمانة للتأمين، والدوائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سيسكو، وعطاء، والراجحي، وأسلاك، والأصيل، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.66% و 3.27% .


فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، والتصنيع، والجزيرة، والإنماء، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات كيان السعودية، والتصنيع، والراجحي، وسبكيم العالمية، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 412.49 نقطة ليقفل عند مستوى 23317.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 250 ألف سهم تقاسمتها 1002 صفقة.

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