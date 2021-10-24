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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. صندوق التنمية العقارية يُودع أكثر من 775 مليون ريال في حسابات مستفيدي «سكني»

سكني
سكني

أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي اليوم، الأحد، إيداع أكثر من 775 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر أكتوبر 2021.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لهذا الشهر خُصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، لافتاً إلى أن إجمالي ما أُودع في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017م حتى أكتوبر الجاري تجاوز 31.7 مليار ريال.

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وبين بن ماضي أن ما حققه برنامج القرض العقاري المدعُوم من نجاحات متميزة بالشراكة مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل أسهمت في تمكين أكثر من 560 ألف مستفيد من الحصول على المسكن الملائم منذُ بداية التحول وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2021، مؤكدًا حرص الصندوق على استمرارية الدعم وتسهيل وتبسيط إجراءات تملك المواطنين للسكن من خلال الخيارات التمويلية والسكنية التي يوفرها برنامج القرض العقاري المدعُوم.
وأفاد بأن تحديد يوم (24) من كل شهر ميلادي موعداً لإيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية، يأتي حرصاً من الصندوق على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب الشهري، موضحاً أن قرار اعتماد توحيد موعد الدعم يهدف إلى تبسيط وتسهيل وتمكّين الأسر السعودية من تملّك المسكن الملائم .
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات "القرض العقاري المدعُوم" من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى تقديم أفضل 5 توصيات تمويلية عبر منصة المستشار العقاري، وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، كما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن "القرض المدعُوم".

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