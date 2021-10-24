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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|وزير الصناعة والثروة المعدنية: نعيش نهضة اقتصادية شاملة

اقتصاد السعودية
اقتصاد السعودية

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها  محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ستقود الاقتصاد السعودي إلى نهضة غير مسبوقة، معتبرًا أن القطاع الصناعي والتعديني يمثلان جزءًا رئيسًا من عملية التحول الاقتصادي.

وقال  خلال لقائه بأعضاء الجمعية السعودية لكتاب الرأي في المنطقة الشرقية،في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية " واس"، إن الوزارة تخطط لأن تكون الوظائف المستقبلية في قطاعي الصناعة والتعدين ذات مهارات عالية وتتناسب مع نوعية الوظائف المستقبلية.

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وأشار إلى أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تركز بشكل كبير على مجالات الابتكار والمهارات الرقمية، وموائمتها مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى رفع كفاءة ومهارات القدرات البشرية في القطاعين بما يتناسب مع نوعية وظائف المستقبل القائمة على التقنية والذكاء الاصطناعي.

وبين أن قطاع الصناعة والتعدين في المملكة يتمتع بجميع مقومات النجاح، وذلك لما تتمتع به المملكة من مزايا نسبية تتمثل في موقعها الجغرافي، وقدرتها على أن تكون منصة لوجستية فعالة، خاصةً مع وجود بنية تحتية كبيرة وجذابة على مستوى المدن الصناعية أو التقنيات لجذب الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى التركيبة السكانية التي يغلب عليها الشباب، وحجم القوة الشرائية، والثروات الطبيعية التي تزخر بها أراضي المملكة، مشيراً إلى أن كل هذه المميزات تنبئ بأن قطاعي الصناعة والتعدين سيكونان من أهم القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للمستثمرين.

وأكد حرص الوزارة على مواصلة التطوير وتعظيم الاستفادة من قطاع التعدين, حيث يجري العمل على توفير قدر هائل من المعلومات الجيولوجية التي ستساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات بشأن استثماراتهم من خلال المسح الجيولوجي الذي يغطي مساحة تصل إلى ثلث مساحة المملكة.

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