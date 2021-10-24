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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

حماة الصداقة - 5
حماة الصداقة - 5

استمرت فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك "حماة الصداقة - 5" بمشاركة قوات المظلات المصرية وعناصر من قوات الإنزال الجوى الروسية ، والذى تستمر فعالياته حتى 29 من أكتوبر الجارى ، بمنطقة التدريبات الخاصة بقيادة قوات المظلات.

 

وشهدت الأيام الماضية للتدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات شملت البيانات العملية وأساليب المهارة فى الميدان والتكتيكات وتنفيذ العديد من الرمايات المختلفة النمطية وغير النمطية نهاراً وليلاً ، كذلك تنفيذ عدد من القفزات التدريبية لصقل مهارات العناصر المشاركة بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين.

 

يهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والإدارة والسيطرة وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ العمليات المشتركة على الأهداف المختلفة ، وذلك  فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية.

حماة الصداقة - 5 قوات المظلات قوات الإنزال الجوى الروسية القوات المسلحة

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