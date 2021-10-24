موضحا الأسباب.. وزير البترول الأسبق: مصر لا تعاني من أزمة الطاقة العالمية|فيديو

قال عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، إن "البترول" يحتاج للاستقرار وعدم نشوب نزاعات ليحافظ على سعره في السوق المحلي، مشيداً بـ"القرارات الاقتصادية التي شهدتها مصر الأعوام الماضية".

وأضاف عبد الله غراب، خلال لقاء له في برنامج "المشهد" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ونشأت الديهي، عبر فضائية TeN، مساء اليوم الأحد، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار البترول يرجع لعملية متشابكة ومنظومة ضخمة يتداخل فيها النزاعات وتعقيدات كبيرة تتداخل بها قرارات سياسية.

وعن الوضع في مصر، قال عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، إن مصر في أفضل وضع موجود، وكان بداية الاستقرار بحدوث اكتشافات بترولية واتفاقيات بترولية"، كما أنه منذ عام 2014 وحدث تحرير لسعر البترول ومنتجاته داخل مصر ما كان له الأثر الأهم أن تكون الدولة مستقرة اقتصادياً".

وتابع عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، أنه : "النهاردة مبقاش عندنا ضغط على الدولة والسوق بقى حر وانتاجنا بقى أكتر، وبطلنا نستورد غاز، الحمد لله مصر مستريحة من أزمة الطاقة".



