مشروع قانون جديد تحت قبة البرلمان يغلظ عقوبة الغش فى الدواء ويصفها بالقتل العمد.. نواب: يقضي على فوضى بيعها فى الإنترنت والأسواق

صحة النواب: عقوبات مغلظة في انتظار غاشش الادوية عالية الخطورة

عضو صحة النواب: تواجه أجندة تشريعية مزدحمة بمشروعات القوانين الهامة

برلمانية تطالب بخروج قانونين إلى النور للقضاء على الغش في الدواء



حدد مشروع قانون تغليظ عقوبة الغش في الدواء المقدم من أكثر من 60 نائبا، عقوبات الغش في الدواء واتجاه المشروع المنظور حاليا امام لجنة الصحة بمجلس النواب اعتبار جريمة بيع دواء مغشوش قتل عمد.

ويعد القانون أحد التشريعات التي تستهدف اللجنة، مناقشتها خلال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعي الثاني، والذى بدأ مؤخرا، وذلك للحد من هذه الجرائم، وللحفاظ على صحة المواطنين ومحاسبة مرتكبي الجرائم، والتصدي لمصانع «بير السلم».

وأدخل مشروع قانون تغليظ عقوبة جريمة الغش في الدواء، تعديلات على قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون العقوبة بدلا من الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه، حسب الضرر الذي يترتب عليه تعاطى الدواء، لتصبح غرامة 500 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك حسب الضرر الناتج. كما ينص مشروع القانون على اعتبار جريمة بيع وتداول أدوية

وفي هذا الصدد، قال عدد من أعضاء مجلس النواب، إن العقوبات المغلظة مثل المؤبد ستكون من نصيب من يقوم بغش الادوية عالية الخطورة مثل ادوية الأورام والسرطان والكبد والسيولة والجلطات وغيرها أما غش الادوية الأخرى ستكون العقوبة متدرجة.

قالت سمر سالم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة بصدد مناقشة مشروع قانون تغليظ عقوبة الغش في الدواء الذي يستهدف معاقبة كل من يقوم بغش الأدوية بعقوبات متدرجة تصل للمؤبد.

وأكدت “سالم” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن العقوبات المغلظة مثل المؤبد ستكون من نصيب من يقوم بغش الادوية عالية الخطورة مثل ادوية الأورام والسرطان والكبد والسيولة والجلطات وغيرها أما غش الادوية الأخرى ستكون العقوبة متدرجة.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن لجنة الصحة ستناقش أيضا خلال الفترة المقبلة مشروع قانون المسؤولية الطبية وزراعة الأعضاء، لافتا الى أنه ستقوم بتقديم مشروع قانون جديد يخص الصيدلة الفترة المقبلة يستهدف رفع الكفاءة وكل جوانب الصيدلة في مصر.

ومن جانبها، قالت مرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك فوضى عارمة في الأسواق بسبب غش الادوية التي تباع علي الأرصفة وعيادات العلاج الطبيعي والانترنت وغيرها ووجود تشريع جديد يغلظ العقوبة أصبح ضرورة في ظل هذه الانتهاكات.

وأكدت “عبد العظيم” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أصحاب الضمائر الميتة يجب ان يتم معاقبتهم وبشدة فهذه الادوية تعتبر بمثابة طوق نجاة للمريض والغش بها جريمة يجب معاقبة من يقوم بها، وخروج هذه القانون سيضع حدا لمثل هذه الجرائم.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى ضرورة خروج قانون ينظم التجارة الإلكترونية إلى النور مع قانون تغليظ عقوبة الغش في الأدوية للتصدي لممارسات الغش إلكترونيا وفى الأسواق.

أكدت الدكتورة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن لجنة الشئون الصحية بالبرلمان تواجه أجندة تشريعية مزدحمة بمشروعات القوانين الهامة خلال دور الانعقاد الثانى الذى سوف يبدأ في الثانى من شهر أكتوبر وفقاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني يوم الثاني من أكتوبر.

وفي الختام قالت النائبة هناء سرور، إن لجنة الصحة بمجلس النواب بصدد مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة والتشريعات المتعلقة بالقطاع الصحي، ووضعها على رأس الأجندة التشريعية خلال دور الانعقاد الثانى وتتضمن هذه التشريعات ( قانون التراخيص الطبية ، قانون المسئولية الطبية ، تعديل قانون قمع الغش والتدليس لتغليظ عقوبة الغش في الدواء ، قانون التمريض ، قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية ، قانون الجهاز القومى لتنظيم الصحة ، وقانون مزاولة العلاج الطبيعى ، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة ) .



وأضافت هناء سرور: “إن شاء الله سوف يكون دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى أكثر نشاطا للسادة النواب وبذل المزيد من الجهد لينعكس ذلك بالإيجاب على المواطنين والشارع المصري”.