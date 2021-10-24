أسبوع القاهرة للمياه.. لقاء ثلاثي بين مصر والسعودية ولبنان لمواجهة التحديات المائية

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري لقاءات ثنائية مع نظيره اللبناني ونائب وزير المياه والبيئة والزراعة السعودي، لمناقشة الموقف المائى الإقليمى وسبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المائية التى تواجهها العديد من الدول العربية.

التقى الدكتور عبد العاطى بالدكتور وليد فياض وزير المياه والطاقة اللبناني، والذى أعرب عن بالمشاركة في أسبوع القاهرة الرابع للمياه، باعتباره أحد أهم المؤتمرات الدولية المعنية بقضايا المياهز

وأشاد بمنظومة إدارة المياه فى مصر، وقد تم التباحث حول تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، ومناقشة سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية، والوصول إلى صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم وعلى رأسها الاستفادة من تجربة مصر الرائدة فى مجال إعادة استخدام المياه.

كما تم مناقشة تشكيل فريق فنى من الجانبين لتحديد احتياجات الجانب اللبنانى فى مجال التدريب وبناء القدرات ، حيث اشار الدكتور عبد العاطى للامكانيات العالية التى يمتلكها مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والري التابع للوزارة بمدينة السادس من أكتوبر، والذى يعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة.

وأكد عبد العاطى، أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة.

كما التقى الدكتور عبد العاطى مع نائب وزير المياه والبيئة والزراعة السعودي، حيث تم التأكيد علي العلاقات التاريخية التى تربط البلدين الشقيقين فى كافة المجالات.

وأشار الدكتور عبد العاطى لزيارة الدكتور الشيبانى والوفد المرافق لسيادته للمركز القومي لبحوث المياه التابع للمياه صباح الغد ، مشيرا لأهمية دور المركز في إثراء المجالات البحثية المتعلقة بالمياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وأشاد الدكتور الشيبانى بمجهودات وزارة الموارد المائية والري المصرية في مشروعات تأهيل الترع والرى الحديث واعادة استخدام المياه.

IMG-20211024-WA0240

IMG-20211024-WA0239