الصقر: صلاح الأفضل في عيون المصريين وإن لم يحصل على الكرة الذهبية

أكد أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، أن محمد صلاح يعد من أفضل اللاعبين خلال الفترة الماضية، فنجمنا المصري يصنع الفارق دائما مع فريقه ليفربول.

وقال أحمد حسن في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن صلاح إذا لم يحصل على الكرة الذهبية؛ فهو الأفضل في عيون المصريين.

حصل النجم محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ليفربول ضد مانشستر يونايتد التي إنتهت بفوز الريدز بخماسية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين حاليا ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

واستطاع محمد صلاح أن يسجل 3 أهدف (هاتريك) لصالح ليفربول في المباراة.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 21 في المركز الثاني بجدول الترتيب، وفي الجانب الآخر، ظل مانشستر يونايتد برصيد 14 نقطة في المركز السابع.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل خلال 10 مباريات متتالية.

صلاح رابع لاعب فقط يحقق هذا الإنجاز

ومنذ موسم (2017- 2018)، بات صلاح رابع لاعب فقط يحقق هذا الإنجاز، في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بعد كريستيانو رونالدو (أبريل 2018) ودوفان زاباتا (يناير 2019) وروبرت ليفاندوفسكي (3 مرات).