محافظ أسيوط يوافق على تخفيض الحد الدنى للقبول بمدارس التعليم الفني

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تخفيض درجات الحد الأدني للقبول بمدارس التعليم الفنى للعام الدراسي 2021/ 2022 ؛ وذلك بناءاً على المذكرة المقدمة من مديرية التربية والتعليم بشأن درجات الحد الأدنى لقبول الطلاب بمدارس التعليم الفني (صناعي ، تجاري) وبناءاً على عدد الطلاب والكثافة بتلك المدارس واستجابة لرغبات اعضاء مجلسى الشيوخ والنواب ولتخفيف العبء عن كاهل اولياء الامور بهدف إتاحة المزيد من الفرص للطلاب وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

جاء ذلك خلال لقائه محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة .



وأشار محافظ أسيوط الى إنه تقرر النزول بالحد الادنى لدرجات القبول بمدرسة التجارة الثانوية بنات بأسيوط فيتم قبول عدد 800 طالبة كحد اقصى من الدور الاول والثانى وذلك من الاعلى مجموع والاقل سناً والنزول بدرجات القبول بفصول صنبو الثانوية التجارية بنات من 175 الى 140 درجة القوصية الثانوية التجارية بنات من 160الى 150 درجة ومدرسة احمد شوقى الثانوية التجارية بفزارة ودير القصير الثانوية التجارية من 200 درجة الى 190 درجة للبنين و من 160 الى 150 درجة للبنات وبالنسبة لمدرسة منفلوط الثانوية التجارية بنات من 160 الى 150 درجة وبنى عدى الثانوية التجارية بنات وفصول العزية الثانوية التجارية بنات والحواتكة الثانوية التجارية من 160 الى 140 درجة وبالنسبة لمدرسة ابنوب الثانوية التجارية بنات من 165 درجة الى 160 درجة وبالنسبة لمدرسة البدارى الثانوية الصناعية من 235 الى 220 للبنين والبنات وبالنسبة لمدرسة الغنايم الثانوية الصناعية من 180 الى 175 للبنين ومن 160 الى 155 للبنات .

واضاف المحافظ انه فى حالة اذا زادت الكثافة الطلابية بالمدرسة عن القوة الاستيعابية للمدرسة بعد النزول بالمجموع يتم عمل تنسيق الطلاب وفق المجموع الاعلى والاصغر سن مع تحمل ادارة كل مدرسة المسئولية كاملة تجاه التنسيق الداخلى بما لايؤثر على الصالح العام والعملية التعليمية .