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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة تلتقي الجالية المصرية في "بوسطن" للتعريف بإنجازات مصر

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاء تفاعليًا مع عدد من المصريين في ولاية بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمشاركة السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، في إطار حرص الوزيرة على تعريف المصريين بالخارج بالمستجدات التي تحدث في مصر من تنمية ونهضة حقيقية في مختلف المجالات.

من ناحيتها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن لقاء المصريين بالخارج ومن بينهم الأجيال الناشئة، يأتي إيمانًا بأهمية دور المصريين بالخارج في الترويج للوطن، والتعريف بما يحدث في مصر، باعتبارهم سفراء ينقلون الحقيقة ولديهم الفرصة للرد على أي شائعات، مشيرة إلى جهود الوزارة في دعم الهوية والتعريف بجهود القضاء على العشوائيات، مثمنة مساهمة المصريين بالخارج في المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بما يتجاوز 5 ملايين جنيه، وكذلك جهود المستثمرين المصريين في الترويج للمنتجات المصرية، واستعراض نماذج للمستثمرين المصريين الذين حققوا نجاحات بارزة في مصر.

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وتابعت وزيرة الهجرة أنها فخورة بالخبرات المصرية التي تشارك في اللقاء، مرحبة بكل مشاركاتهم واقتراحاتهم، ضمن جهود علماء وخبراء مصر بالخارج للمشاركة برؤاهم وأفكارهم البناءة لتحقيق لرؤية مصر للتنمية المستدامة، ودعم الجمهورية الجديدة، مستعرضة دعم القيادة السياسية للمرأة المصرية وتمكين الشباب في مختلف المجالات، وكذلك ملتقيات أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج وتعريفهم بهويتهم وحضارتهم، وكذلك مقتضيات الأمن القومي المصري، وتعريفهم باتحاد شباب الجمهورية الجديدة، مؤكدة تعاون وزارات ومؤسسات الدولة بما يلبي احتياجات ومقترحات المصريين بالخارج.

وأضافت الوزيرة أن المصريين بالخارج لهم دائمًا مواقف مشرفة في دعم الدولة والترويج للمبادرات الوطنية التي تدعم بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالمناطق الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، كما أجابت على أسئلة المشاركين في اللقاء، مرحبة بأي استفسار للمصريين بالخارج عبر قنوات التواصل الرسمية للوزارة.

ومن ناحيته، أوضح السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والمصريين بالخارج، أن الوزارة نظمت نسختين من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، وتم تنظيم العديد من الزيارات للمشروعات القومية، مرحبًا بتنظيم المزيد من الزيارات ليشاهد المصريون بالخارج بأنفسهم ما يحدث من إنجازات على أرض مصر.

وأكد عباس أن ما تشهده مصر في السنوات السابقة يؤكد عزم القيادة السياسية على الانتقال بمصر إلى مرحلة مختلفة من البناء والتنمية، وتوفير الفرص الآمنة للشباب، وفتح أبواب الاستثمار أمام المصريين بالخارج للمشاركة في المشروعات المختلفة داخل مصر ودعم جهود التنمية، مرحبًا بمقترحات الجاليات المصرية بالخارج والتواصل مع الجهات المختصة لتذليل أي عقبات.

وفي السياق ذاته، أوضح المشاركون من المصريين في بوسطن فخرهم بما تحققه مصر من معدلات تنمية برغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم نتيجة جائحة كورونا.

كما أكد المشاركون أن هذا اللقاء أوضح لهم الكثير من الجهود التي تستحق الإشادة بما تقوم به القيادة السياسية من جهود لتوفير الحياة الكريمة واللائقة بالمصريين، والتعريف بجهود مؤسسات الدولة للمصريين بالخارج، كالخريطة الصناعية وأنظمة الشباك الواحد، مثمنين حرص وزيرة الهجرة على الرد على كل أسئلتهم بشفافية وتفاصيل واضحة.

وتابع المشاركون أنهم سيروجون لما تقوم به الدولة المصرية في مجتمعاتهم، بجانب دعم الجهود الوطنية المخلصة للانطلاق بمصر إلى آفاق تنموية أكبر، والتوسع في الترويج خارجيًا للاستثمار في مصر، ونقل الصورة الحقيقية لما يحدث فيها.

وزيرة الدولة للهجرة المصريين بالخارج بالولايات المتحدة الأمريكية وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم الجمهورية الجديدة

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