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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شركات الطيران السودانية تؤجل وصول رحلاتها من مطار الخرطوم إلى القاهرة

مطار الخرطوم الدولي
مطار الخرطوم الدولي

أجلت شركات الطيران السودانية القادمة من مطار الخرطوم الدولي، وصول رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك على خلفية الأحداث التي تشهدها السودان، والتي أعقبها إعلان وسائل الإعلام بالسودان إغلاق مطار الخرطوم مؤقتًا وتعليق الرحلات الجوية.

علم “صدى البلد”، أن شركات الطيران السودانية، التي تسير رحلات إلى مطار القاهرة الدولي، أخطرت سلطات القاهرة قبل قليل، بتأجيل وصول رحلاتها الجوية القادمة من مطار الخرطوم إلى القاهرة، وذلك لعدة ساعات فقط لحين استقرار حركة الملاحة الجوية هناك.

وأخطرت 3 شركات طيران سودانية “بدر وتاركو والخطوط الجوية السودانية”، سلطات مطار القاهرة الدولي، بتأجيل وصول رحلاتها لعدة ساعات فقط، حيث كان من المقرر أن تصل اليوم إلى القاهرة رحلتين من الخرطوم لشركة بدر ورحلة لشركة تاركو ورحلة للخطوط الجوية السودانية، تأجل وصول جميعهم إلى ساعة متأخرة من اليوم، بينما اضطرت شركة بدر إلى إلغاء إحدى رحلاتها المقررة لها أن تصل القاهرة ظهر اليوم، وأجلت الرحلة الأخرى.

وكانت وسائل إعلام سودانية، أفادت قبل قليل، بأن قوات عسكرية أغلقت مطار الخرطوم الدولي وقامت بتعليق الرحلات الجوية، حيث تم فرض طوق عسكري في محيط مطار العاصمة السودانية، فيما تتوارد أنباء عن فرض حالة الطوارئ، ويأتي ذلك بعد حملة اعتقالات لوزراء في الحكومة السودانية.

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