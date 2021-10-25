عاجل
اقتصاد السعودية.. هيئة الصادرات تطلق الملتقى الأول للحسابات الاستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية تمنع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا ختام رحلة سفينة النيل للشباب العربي بمشاركة 15 دولة بأسوان إسبانيا ضيف شرف مهرجان الدورة 44 من مهرجان Clermont-Ferrand مستشار وزيرة الصحة: فرق متنقلة لتطعيم المواطنين ضد كورونا في الشوارع.. نواب: خطوة مهمة تسهم فى التيسير عليهم.. والتخلص من الأفكار السلبية التى يروجها البعض.. ومطالب بـ مراقبة عمليات صرف اللقاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منظمة الصحة العالمية تعلن موعد انتهاء جائحة كورونا .. فيديو

الصحة العالمية
الصحة العالمية

قال الإعلامية دينا الوكيل، إن منظمة الصحة العالمية كشفت أن وباء فيروس كورونا سينتهى عندما يختار العالم القضاء عليه، وأن منظمة الصحة تطالب بتوزيع عادل لـ لقاحات كورونا حتى يتم القضاء على الفيروس.


وأضافت الإعلامية دينا الوكيل، خلال تقديمها برنامج الأخبار المذاع على قناة دي إم سي، أن وباء كورونا لم ينتهى، وأن العالم يسجل 50 ألف وفاة أسبوعيًا، وأن المنظمة هدفها تطعيم 40% من جميع الدول بنهاية العام، و70 %  فى منتصف العام المقبل.
 

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس،، أن وباء كوفيد-19 سينتهي "عندما يختار العالم القضاء عليه"، وأن ذلك في متناول اليد في ظل توافر كل الأدوات لمكافحة الفيروس، مجددا دعوته إلى توزيع أكثر إنصافا للقاحات.


وقال المسؤول الأممي - في مؤتمر ببرلين أوردته قناة الحرة الأمريكية - "سينتهي الوباء عندما يختار العالم القضاء عليه، الأمر في متناول أيدينا، ولدينا كل الأدوات التي نحتاج إليها".


وأعرب عن أسفه لأن العالم لم يستخدم هذه الأدوات بحكمة حتى الآن، مؤكدا أن الوباء لم ينته بعد في ظل تسجيل نحو 50 ألف وفاة أسبوعيا حول العالم، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية هدفها تحصين 40% من سكان كل بلد بحلول نهاية العام و70 % بحلول منتصف عام 2022.


وأشار إلى أنه ينبغي على البلدان التي وصلت بالفعل إلى هدف 40%، وبينها جميع دول مجموعة العشرين، أن تفسح المجال لتسليم اللقاحات إلى آلية كوفاكس الدولية والصندوق الإفريقي لاقتناء اللقاحات الذي أنشأه الاتحاد الإفريقي، مطالبا مصنعي اللقاحات، بمشاركة المعرفة والتكنولوجيا والتراخيص، فضلاً عن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية.


وبدوره، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في رسالة فيديو مسجلة "أن الانتصار الذي حقق بتطوير اللقاحات وتقديمها إلى السوق في وقت قياسي، فشل بسبب مأساة التوزيع غير المتكافئ".

 

 

الصحة العالمية الصحة فيروس كورونا كورونا وباء كوفيد-19

ترشيحاتنا

حفل غنائي ضخم لـ مدحت صالح وريهام عبد الحكيم بـ قصر عابدين |تفاصيل

مطلع 2022.. وزير البترول يكشف موعد ضخ الغاز إلى لبنان

بعد الحكم بإعدامه.. ذراع هشام عشماوي يكشف تفاصيل معسكر درنة

بي ام دبليو تطرح إصدارها الجديد من M2 الكوبيه في عيد ميلادها الـ 50

دعاء بعد صلاة الظهر مكتوب مستجاب.. 13 كلمة تضمن لك حسن الخاتمة

منظمة الصحة العالمية تعلن موعد انتهاء جائحة كورونا .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الزمالك| 3 قرارات عاجلة من مرتضي منصور.. اشتباكات فى نادي الزمالك.. مصير كارتيرون.. وضربة موجعة للفريق

هل يعود مرتضى منصور لـ رئاسة الزمالك قبل الطعن أمام المحكمة العليا

بالقانون.. صاحب العمل ملزم بمد الإجازة المرضية للموظف حتى يتعافى

ماذا قال القاضي قبل الحكم بالإعدام على الذراع اليمنى لـ هشام عشماوي

السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير بشأن عودة مرتضى منصور لـ الزمالك

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 25-10-2021

أعضاء الجمعية العمومية في الزمالك يتقدمون بإشكال ضد عودة مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

فيديوجراف| هرب يوم خطوبته.. نضال الأحمدية تكشف المستور عن أحمد عز

فيديوجراف| وجع قلب.. قصة شاب دخل في غيبوبة 9 أيام

ضد الرصاص.. إليسا ترد على حقيقة ارتدائها درعا واقيا في العراق

هاتريك محمد صلاح .. فخر العرب يبهر العالم بأرقام قياسية

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ