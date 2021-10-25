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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قطار الدورى ينطلق.. الأهلي يكتسح الإسماعيلي بثمانية نظيفة والمايسترو يسجل 7 أهداف

صدى البلد

تنطلق اليوم الاثنين منافسات بطولة الدوري الممتاز فى النسخة رقم ٦٣ بإقامة ثلاث مباريات.

 

ويلتقى فريق البنك الأهلي نظيره طلائع الجيش عصر اليوم الاثنين فيما يواجه سموحة الاتحاد السكندري  الساعة الخامسة والنصف مساء.

 

بينما يخوض فريق فيوتشر مباراته أمام فاركو الساعة الثامنة مساء فى إفتتاحية منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الكرة الأول بالنادى الاهلي فوزا كبيرا بنتيجة 8_0 على نظيره فريق الاسماعيلي.

 

واكتسح الأهلي فريق الاسماعيلي 8_0 موسم 57_1958 في الأسبوع رقم 12 بتاريخ 8 أبريل 1958 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

أحرز أهداف الاهلي
المايسترو الراحل صالح سليم 7 أهداف وتوتو هدف فيما اضاع طارق سليم ضربه جزاء.

 

يذكر أنه شارك في بطولة الدورى الممتاز منذ انطلاقها وحتى الآن 64 فريقا وتعتبر أكبر نتيجة تحققت في تاريخ المسابقة المحلية فوز فريق المصري البورسعيدى على نظيره فريق بني سويف بنتيجة 11-0 عام 1964.

 

ودخل نادي المائة عبر الباب الواسع في الدوري المصري الممتاز 8 لاعبين منذ انطلاق النسخة الاولى وحتى الآن وهم: حسن الشاذلي نجم نادى الترسانة برصيد187 هدفا وحسام حسن لاعب الأهلي والزمالك والمصري والترسانة بواقع 168 هدفا ومصطفى رياض نجم نادى الترسانة حيث سجل 123 هدفا والسيد الضظوي لاعب فريقا المصري والأهلي برصيد 112 هدفا.

 

وضمت قائمة نادى المائة ايضا محمود الخطيب اسطورة الكرة المصرية ولاعب النادى الأهلي برصيد 108 أهداف وأحمد الكاس لاعب أندية الأوليمبي والزمالك والاتحاد السكندرى برصيد 107 أهداف ومحمد أبو تريكة نجم ناديى الترسانة والأهلي برصيد 106 أهداف وجمال عبد الحميد .

الدوري المصري الزمالك الأهلى النادي الأهلي الدوري الممتاز

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