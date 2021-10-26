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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء لا يرد صاحبه.. اغتنمه واطلب من الله حاجتك

دعاء لايرد صاحبه
دعاء لايرد صاحبه

دعاء لا يرد صاحبه .. إن أكثر ما يهون كروب وإبتلاءات الدنيا هو الدعاء الى الله سبحانه وتعالى ، فعادة ما يكون المؤمن في الكرب ويشعر بالضيق إلا انه عند الدعاء الى الله يرمى حموله وهمومه ويطلب من الله الفرج ومن ثم يشعر براحة كبيرة ، وعادة ما يبحث الكثير عن صيغ دعاء لا يرد صاحبه  ، وذلك حتى يقضي الله له حاجته ويفك كربته ومن ثم على المؤمن إغتنام دعاء لا يرد صاحبه الذي سنوضحه لكم حتى يطلب من الله ما يشاء ويكون على يقين من الغجابة من الله سبحانه وتعالى 

 

دعاء لا يرد صاحبه

اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت ويا من اجاب نوح حين ناداه وك شف الضر عن ايوب في بلواه وسمع يعقوب في شكواه ورد إليه يوسف وأخاه وبرحمته ارتد بصيرا واعاد النور الى عيناه وليس بعزيز عليك وليس بعسير عليك ان ترزقني (سمي حاجتك) سبحانك لا اله الا انت يا ذا الجلال والاكرام يارب يا رب يا رب يامن نجيت محمد صلى الله عليه واله وسلم حين نسجت على الغار خيوط العنكبوت وأمنت يونس في بطن الحوت وحفظت موسى في اليم والتابوت ليس بعسير عليك ان ترزقني (سمي حاجتك) سبحانك لا اله الا انت يا ذا الجلال والاكرام،  يارب ياخالق السماوات والارض والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والكواكب والشجر والدواب والماء والتراب وكل شئ وعلمت الانسان مالم يعلم ورفعت السماوات بغير عمد نراه ليس بعسير عليك وليس بعزيز عليك ان ترزقني (سمي حاجتك ) سبحانك لا اله الا انت ياذا الجلال والاكرام.

 يا رب اللهم اني عبدك الذليل الفقير المسكين سجدت لوجهك العظيم ابتهالا وتضرعا ورجاء وضعفي وعجزي وقلة حيلتي وهواني على الناس ويقينا واعترافا وتصديقا بأنك انت الله وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد بيدك الخير كله وانت على كل شئ قدير اللهم اني اسئلك بأنك انت الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ولم يتخذ صاحبة ولا ولد واسألك اللهم باسمك الاعظم الذي اذا سئلت به اعطيت وأذا دعيت به اجبت واذا استرحمت به رحمت واذا استفرجت به فرجت يا ارحم الراحمين يا مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين ارزقني (سمي حاجتك) سبحانك لا اله الا انت يا ذا الجلال والاكرام.

 اللهم يا ذا العزة والجبروت يا مالك الملك والملكوت اسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او استاثرت به في علم الغيب عندك او علمته احد من خلقك ان ترزقني (سمي حاجتك ) سبحانك لا اله الا انت يا ذا الجلال والاكرام يارب يارب يا رب يا مالك الملك يا مالك الملك يا من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بغير حساب ليس بعسير عليك وليس بعزيز عليك ان (سمي حاجتك) سبحانك لا اله الا انت يا ذا الجلال اللهم انك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم اللهم انا دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا اكرم من سئل ويا أجود من اعطى وحسبنا الله ونعم الوكيل “.

 

دعاء لا يرد من سأل به

بسم الله خير الأسماء، باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، باسم الله افتتحت وبالله ختمت وبه آمنت، باسم الله أصبحت وعلى الله توكلت هو الله ربي لا أشرك به أحدًا -الله أكبر الله أكبر الله أكبر- بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله افتتحت وعلى الله توكلت، الله الله ربي لا أشرك به أحدًا، أسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يعطيه أحد غيرك، عز جارك وجلّ ثناؤك ولا إله غيرك، اجعلني في عياذك من شر كل سلطان ومن الشيطان الرجيم، اللهم إني أحترس بك من شر جميع كل ذي شر خلقته وأحترز بك منهم وأقدم بين يديك.

 

اللهم آت نفسي تقواها وزكّها أنت خير من زكّاها، أنت وليّها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، وأعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم أعلم، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.

 

دعاء مستجاب لا يرد أبدا

لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلى العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع و رب العرش العظيم.

 

ربّ إني أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عنّي شتات العقل والتفكير، ربّ إنّ في قلبي أمورًا لا يعرفها سواك فحققها لي يا رحيم، ربّ كن معي في أصعب الظروف وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام.

 

اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوًا عند الحساب، وأمانًا من العذاب، ونصيبًا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارحم موتانا وموتى الموحدين واشفِ مرضانا ومرضى الناس أجمعين.

- اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.

- اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقى وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

- اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأوردنا حوضه ولا تحرمنا زيارته، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدًا.

- اللهّم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا تقوى وصلاح اللهم إنا نعوذ بالله من حال أهل النار.

- اللهم إني أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، وأسألك تمام العافية وأسألك دوام العافية وأسألك الشكر على العافية وأسألك الغنى عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.


هل الدعاء يغير القدر 


أكد الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الدعاء لا يغير علم الله، لكن قد يغيّر الكتاب المسطور الذي تطّلع عليه الملائكة.

وأفاد «جمعة» في إجابته عن سؤال «هل الدعاء يُغيّر القدر أم لا؟» بأن هناك قدرًا محتومًا.. وقدرًا مبرمًا.. قدرًا في علم الله سبحانه وتعالى، وعلم الله لا يتخلّف، مؤكدًا أن الله يعلم أن هناك دعاءً، والله يعلم -سبحانه وتعالى- أن هناك أحداثًا وهو يكتب الكتاب المسطور، وقد يخالف ما يحدث الكتابَ المسطور، لكنه لا يمكن أن يخالف علم الله القائم في نفسه الذي لا يطّلع عليه لا نبي مرسل ولا ملك مقرّب إلا بإذن الله.

وواصل: فعندما أدعو قد يختلف الكتاب المسطور، مكتوب في الكتاب المسطور مثلًا أني سوف أنجح في الامتحان أو أرسب في الامتحان، فدعوت الله: "يا رب أنجحني"، فوفّقني الله للإجابة ونجحت، مخالفًا للكتاب المسطور الذي يعلمه الملائكة؛ لأن الدعاء قادر على أن يُغيّر ما في الكتاب، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أنني سأدعو، ويعلم أنه سيتغير ما في الكاتب المسطور، ويعلم أنني سأنجح.

دعاء لايرد صاحبه دعاء لا يرد ابدا الدعاء المستجاب الذي لا يرد ابدا دعاء لايرده الله وعن تجربه دعاء لا يرد مهما كان طلبك من الله دعاء لا يرد من سأل به هل الدعاء يغير القدر دعاء مستجاب لا يرد أبدا

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