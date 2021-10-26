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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أخي يقاطعني وأنا امرأة متزوجة.. فهل عَلَيَّ ذنب إذا قاطعته كما يقاطعني؟

أخي يقاطعني وأنا
أخي يقاطعني وأنا امرأة متزوجة.. فهل عَلَيَّ ذنب إذا قاطعته ك

أخي يقاطعني وأنا امرأة متزوجة.. فهل عَلَيَّ ذنب إذا قاطعته كما يقاطعني؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

 

وقال الدكتور مجدي عاشور ردا على السؤال: إن صلة الرحم من أعظم القربات عند الله تعالى؛ ولذلك مدح الله المحافظين عليها فقال سبحانه : (وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ) .. وذَمَّ مَن يقطعها فقال تعالى : (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ) .

 

وأضاف مستشار المفتي أن صلة الرحم ليس معناها فقط أن مَن وَصَلَكِ تَصِلِينَه؛ ولكن أيضًا مَن قطعكِ من ذوي رَحِمِكِ فعليكِ أن تَصِلِيهِ ؛ إذ لا نتعامل مع المعصية بالمعصي، وإنما بالطاعة ، وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " ليس الواصِلُ بالمُكافِئ ، ولكن الواصل الَّذي إذا قُطِعتْ رَحِمُه وصلَها " .

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هل عدم الرد على الهاتف المحمول من أنواع قطع الرحم

أجاب الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال "هل نصل رحم من ظلمنا أو جار على حقنا؟.
وقال جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن أقل نوع من أنواع صلة الرحم هو عدم إيقاع الأذية، فهي أقل درجة من درجات صلة الرحم، وهي عدم توقيع الأذى والضرر للغير، سواء على حق أو باطل.
وأشار إلى أن الظلم ظلمات يوم القيامة، فمن يظلم غيره أو ينتقم منهم ويوقعهم في مشكلات هي بريئة منها فلهم الويل من عند الله.
وذكر أنه من الممكن صلة الرحم بالاتصال للمعايدة في المناسبات حتى لو كانت النفوس تحمل من بعضها، منوها أن السلام يذيب الثلج بين الناس.
وأشار إلى أن عدم الرد على الهاتف المحمول يعد من باب قطع الرحم، حتى لو كان هناك غضب من الطرف المتصل، مستشهدا بقوله تعالى  {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا}.

 

هل طاعة الزوج مقدمة على صلة الرحم؟

قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إن المرأة التي يأمرها زوجها بأن تهجر أمه ولا تكلمها، لا بأس في أن تطيع أمره وتقاطع حماتها.

وأوضح «فخر»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل طاعة الزوج مقدمة على صلة الرحم؟ أنه لا يجوز للمرأة أن تطيع أمر زوجها إذا أمرها بهجر أمها هي، معللًا ذلك بأن ما بين المرأة وأمها رحم مأمورة بوصلها، مؤكدًا أن صلة الرحم لا يجوز قطعها أبدًا.

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